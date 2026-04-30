Grčka će biti paralisana za prvomajske praznike: Upozorenje za turiste koji planiraju put - sve staje!

Ako planirate put u Grčku za 1. maj, imajte u vidu da će zemlja biti gotovo potpuno blokirana zbog 24-časovnog generalnog štrajka, što će ozbiljno otežati kretanje i turistima i lokalnom stanovništvu.

Grčka će 1. maja biti potpuno paralisana zbog 24-časovnog nacionalnog štrajka povodom Praznika rada, koji organizuje Panhelenska pomorska federacija (PNO), uz podršku radnika u pomorstvu i javnom prevozu.

Tokom štrajka, svi brodovi ostaće usidreni od 00.01 do ponoći, što znači potpunu obustavu obalskog i trajektnog saobraćaja, uz ozbiljne posledice po kretanje putnika i transport robe.

Štrajk će zahvatiti i druge vidove prevoza. Vozovi i prigradske železnice neće saobraćati, dok metro i tramvaji takođe neće raditi tokom celog dana. Autobusi i trolejbusi biće delimično u funkciji, i to u ograničenom terminu između 9 i 21 čas.

Sindikalne organizacije navode da su ključni zahtevi povećanje plata kroz kolektivne ugovore, unapređenje uslova rada i bezbednosti, kao i modernizacija transportne infrastrukture i zapošljavanje novih radnika.

POVEZANE VESTI

Društvo

Za novogodišnje i božićne praznike skraćeno radno vreme, 1. i 7. januar neradni

Beograd

Besplatan parking u Beogradu za prvomajske praznike: Evo kojim danima ne morate da plaćate zonu

Beograd

Menja se red vožnje za praznike! Evo kako će funkcionisati prevoz u Beogradu na Sretenje

Društvo

Izdato hitno upozorenje za sve koji su u Grčkoj: Stiže veliko nevreme - Pogodiće ove delove zemlje

Društvo

NOVA VEST ZA SRPSKE TURISTE KOJI PLANIRAJU ODLAZAK U GRČKU: Evo ko će na granici biti oslobođen kontrole

Društvo

IZDATO UPOZORENJE, UPALJEN METEOALARM: Stižu ozbiljne nepogode - evo koji delovi zemlje će biti na udaru