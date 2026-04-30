NOVI INOVATIVNI LEKOVI ZA 10 VRSTA KANCERA! Sanja Radojević Škodrić otkriva kada će stići u bolnice u Srbiji

Novi inovativni lekovi za 10 malignih bolesti, obezbeđeni potpisivanjem ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i kompanije AstraZeneka, trebalo bi da se nađu u bolnicama najkasnije u septembru, kaže vršilac dužnosti direktora RFZO prof. dr Sanja Radojević Škodrić.

Kako je direktorka Fonda zdravstva objasnila, procedura koja tome prethodi podrazumeva nekoliko administrativnih koraka.

- Nakon potpisivanja ugovora, najpre Centralna komisija za lekove RFZO treba da potvrdi njihovo stavljanje na listu, zatim se lista dostavlja Ministarstvu zdravlja i ide Vladi na usvajanje. Na kraju se sprovodi postupak nabavke. Sve to bi trebalo da se završi najkasnije do septembra - objašnjava prof. dr Sanja Radojević Škodrić.

Inovativna terapija menja tok bolesti

Prema rečima prof.dr Sanje Radojević Škodrić, ovim sporazumom obezbeđena je najmodernija terapija za najugroženije onkološke bolesnike koji boluju od određenih tipova karcinoma pluća, dojke, bešike, jetre, jajnika, žučnih puteva, što znači da će oni biti lečeni u skladu sa evropskom i svetskom praksom.

- U praksi to znači novu nadu, duže preživljavanje i bolji kvalitet života. Najveća vrednost inovativnih lekova leži upravo u njihovoj sposobnosti da menjaju tok bolesti. To znači da bolesti koje su prethodno vodile u sigurnu smrt, prevode u hronične bolesti sa kojima se živi. Zatim, da produžavaju vreme preživljavanja i na kraju da značajno poboljšavaju kvalitet života što pacijentima omogućava da ostanu radno aktivni i produktivni članovi društva - kaže direktorka RFZO za "Blic zdravlje".

Razlika između hemioterapije i imunoterapije

Ona pojašnjava da, ako se porede imunoterapija i ciljana terapiju sa hemioterapijom, savremena imunoterapija i ciljana terapija predstavljaju revolucionarni pomak u onkologiji.

- Fokus nije samo na tome da se doda život godinama, već da se doda kvalitetan život tim godinama - ističe direktorka RFZO i napominje:

- Jedna od ključnih prednosti imunoterapije jeste njena preciznost. Ona uči organizam da prepozna i napadne tumorske ćelije, za razliku od hemioterapije koja deluje neselektivno i napada i zdrave ćelije u organizmu.

Prema njenim rečima, za razliku od hemioterapije koja deluje samo dok je u telu pacijenta, imunoterapija "trenira" imuni sistem pacijenta da prepozna neprijatelja.

- Čak i kada prestane da prima terapiju, njegov imuni sistem može da zadrži sposobnost da samostalno prepoznaje i uništava ćelije raka godinama, zbog čega pacijenti koji uđu u remisiju često ostaju u njoj veoma dugo. Osim toga, imunoterapija se bolje podnosi, manje je nus pojava kao što su mučnina, opadanje kose, iscrpljenost..., i pacijenti često mogu da vode relativno normalan život, da nastave da rade, provode kvalitetno vreme sa porodicom - navodi prof. dr Sanja Radojević Škodrić i dodaje da se imunoterapija često primenjuje u kombinaciji sa hemioterapijom kako bi se postigao udruženi efekat na tumor.

Ugovor za nove inovativne lekove, da podsetimo, u sredu, 8. aprila potpisali su vršilac dužnosti direktora RFZO Sanja Radojević Škodrić i direktorka AstraZeneca predstavništva u Srbiji Ksenija Purković, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i specijalne izaslanice Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pirs.

Najbolji i najskuplji lekovi na svetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tada da je ponosan činjenicu da su obezbedili najbolje i najskuplje lekove koji postoje.

Predsednik je objasnio da je reč o izuzetno skupim lekovima, ali da će našim građanima, kojima je potrebna nada, ovi lekovi produžiti život.

- U značajnoj meri, ovi lekovi će rešiti brojne protokolarne probleme. Ovi lekovi će nam dati nadu za život naših roditelja, supružnika, sestara, braće, dece i verujem da će mnogim ljudima pomoći - naveo je predsednik Vučić, i istakao da, ako postoji nešto u šta niko nije mogao da sumnja ikada, to je znanje i zdravstveni sistem Velike Britanije.

Dodao je i da je ponosan jer je Velika Britanija, bez obzira na veoma visoku cenu lekova, pristala da Srbiji da po izuzetno povoljnim cenama.

- Ovakve cene, koliko sam ja shvatio do sada, je dobio samo Donald Tramp, odnosno Amerika. Niko drugi ovako povoljne cene nije dobio - kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Značaj terapije za rak dojke, jajnika, žučnih puteva i jetre

Direktorka RFZO Sanja Radojević Škodrić je u ranijim izjavama posebno izdvojila značaj "pametnih terapija“ za karcinom dojke i rak jajnika.

- Radi se o specifičnoj inovativnoj terapiji, takozvanoj pametnoj terapiji za karcinom dojke za koju su istraživanja pokazala da neverovatno produžava život. Ova terapija može da se primeni kod pacijentkinja koje ima HER2 pozitivne receptore, ali isto tako i kod onih koji imaju minimalnu ekspresiju HER2 receptora što nije slučaj sa ostalim inovativnim terapijama.

- Dostupna je onim pacijentkinjama čije mutacije gena pokažu da će terapija dati efekat. To je slučaj za svaku inovativnu terapiju. Prvo se urade genetske analize, pokaže se koja je mutacija gena, i onda se primenjuje inovativna terapija. Jer, ako u nekom slučaju postoji ili ne postoji mutacija određenog gena, ne mora da znači da će ta terapija dati efekat kod pacijenta. To znači da za jednu malignu bolest može da postoji više inovativnih terapija - objasnila je prof. dr Sanja Radojević Škodrić.

Dodala je i da će žene sa karcinomom dojke sa HER2 pozitivnim i sa HER2 mininalnom ekspresijom gena moći da prime ovu terapiju:

- Među ovim lekovima, prvi put u Srbiji biće i ciljana inovativna terapija za pacijentkinje koje imaju HRD mutaciju gena.

Prvi put u Srbiji će biti dostupna i imunoterapija za karcinom žučnih puteva i rak jetre. Značajan pomak napravljen je i kod lečenja raka pluća.

- To su pacijenti sa sitnoćelijskim karcinomom pluća u svim stadijumima, od početnog do terminalnog stadijuma, kao i sa nesitnoćelijskim u trećem stadijumu. Do sada su mogli da prime samo hemioterapiju. Za njih nije postojala inovativna terapija što je sada ovim potpisivanjem ugovora, odnosno obezbeđivanjem lekova biće dostupno - rekla je ranije Radojević Škodrić.

Autor: S.M.