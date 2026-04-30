MUP APELUJE: Ukoliko se odlučite da praznik provedete u prirodi, molimo vas da budete oprezni prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom

Pred nama je Prvi maj – praznik rada, koji mnogi od vas tradicionalno obeležavaju na izletištima širom Srbije.

Ukoliko se odlučite da praznik provedete u prirodi, molimo vas da budete oprezni prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom.

Paljenje vatre dozvoljeno je isključivo na posebno obeleženim i obezbeđenim mestima. I ne zaboravite – uvek ponesite vodu, kako biste mogli da ugasite vatru nakon korišćenja, ili sprečili širenje početnog požara.

Podsećamo vas da je, prema Zakonu o zaštiti od požara, strogo zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, smeća i strnjike na otvorenom prostoru. Za nepoštovanje propisa predviđene su visoke novčane kazne – i za fizička i za pravna lica.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije biće prisutni na izletištima širom zemlje. Tu smo da reagujemo – ali i da vam pomognemo, ako vam zatreba.

Zapamtite – požari na otvorenom mogu se proširiti za samo nekoliko minuta i ugroziti živote, zdravlje i imovinu.

Zato budite odgovorni. Uživajte u prirodi – ali je čuvajte.

Autor: D.Bošković