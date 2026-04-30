OBJAVLJEN DETALJAN SPISAK: Evo kako će raditi prodavnice, tržni centri, pijace i pumpe za Prvi maj

U Srbiji sutra, za Prvi maj – Praznik rada, tržni centri radiće uobičajeno, dok će većina prodavnica biti zatvorena ili će raditi skraćeno.

Prodajni objekti Super Vera sutra neće raditi, a danas i 2. maja radiće po redovnom radnom vremenu. Univerexport radiće skraćeno do 14 časova, dok će većina Jumbo marketa biti zatvorena, osim Jumbo marketa u TC Forum Parku (Zemun), koji će raditi od 10 do 22 časa.

Za Lidl je 1. maj neradni dan, dok će većina Idea, Roda i Merkator prodavnica raditi skraćeno do 14 časova, a 134 objekta širom Srbije radiće po redovnom radnom vremenu.

Maksi prodavnice radiće tokom praznika prema unapred definisanom rasporedu, pa će deo maloprodajne mreže biti otvoren po redovnom radnom vremenu, dok ostatak tog dana neće raditi.

Pijace koje posluju u okviru preduzeća "Beogradske pijace" sutra i 2. maja radiće po uobičajenom radnom vremenu, kao i garaže i parking na pijacama.

Benzinske stanice za vreme praznika na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 časova.

Gradski prevoz će i sutra i u subotu saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

Za Prvi maj i 2. maj, JKP "Parking servis" neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada. Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks Međunarodni terminal tokom praznika biće otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

