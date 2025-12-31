RADNO VREME TRŽNIH CENTARA, PRODAVNICA, APOTEKA I PIJACA: Donosimo detaljan spisak ŠTA RADI, a šta NE RADI za Novu godinu i Božić

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme pijaca, pošta, prodavnica i apoteka u Beogradu uglavnom će biti skraćeno, a 1. i 7. januara većina objekata će biti potpuno zatvorena.

Većina trgovinskih lanaca će danas raditi skraćeno, uglavnom do 18.00 časova, dok će 1. januara biti zatvoreni.

Od 2. do 5. januara radnje će raditi standardno, dok će 6. januara na Badnji dan većina raditi do 18.00 časova. Na dan Božića radnje će biti uglavnom zatovrene.

Tržni centri će danas raditi do 18.00 časova.

Što se tiče bioskopa u tržnim centrima oni će raditi svih dana, i 1. i 7. januara uglavnom od popodne pa do 23 časa, dok će sutra i 6. januara raditi uglavnom do 16 časova.

Od 8. januara radno vreme se vraća na staro.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti, koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane novogodišnjih i božićnih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

Autor: Marija Radić