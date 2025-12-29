RADNO VREME ZA NOVU GODINU I BOŽIĆ: Evo šta će sve biti zatvoreno i kada se ne plaća parking

31. decembra i 6. januara dosta objekata radi skraćeno, a 1. januara skoro sve je zatvoreno.

Ako niste završili kupovinu, požurite jer tokom novogodišnjih i božićnih praznika većina institucija i prodavnica radi skraćeno ili uopšte neće raditi. U nastavku vam donosimo kompletno radno vreme za novogodišnje i božićne praznike 2026. godine.

Računajte na to da će, 31. decembra kao i na Badnji dan, 6. januara, mnogo objekata raditi skraćeno, a da će 1. januara gotovo sve biti zatvoreno, kao i za Božić koji pada 7. januara u sredu. Neradni dan zvanično je i 2. januar, ali mnogo prodavnica se vraća u normalno radno vreme već tog dana.

Ono što je sigurno, to je da tokom zvaničnih neradnih dana za vreme novogodišnjih praznika neće raditi javna uprava, banke, pošte, vrtići, dok su đaci u srpskim školama tada svakako na raspustu.

Prema tome, sve što treba da završite u bankama, poštama, na državnim, gradskim ili opštinskim šalterima, trebalo je da uradite do srede 31. januara, jer će većina zaposlenih u ovim ustanovama ponovo na svom radnom mestu biti tek u ponedeljak 3. januara.

Radno vreme škola i vrtića

Da podsetimo, zimski raspust za osnovce i srednjoškolce u centralnoj Srbiji počinje 30. decembra i trajaće do 19. januara, a za učenike u Vojvodini počeo je 24. decembra i trajaće do 12. januara.

Takođe, vrtići u Srbiji obično ne rade tokom novogodišnjih i božićnih praznika, kao i na državne praznike (1. i 2. januar), a radno vreme se prilagođava prema odluci Ministarstva prosvete i lokalne samouprave, obično "spajajući" praznike.

Radno vreme tržnih centara za praznike

Tržni centri radiće redovno u utorak, 30. decembra, (neki će raditi i produženo do 23 časova), a u sredu, 31. decembra, skraćeno do 18 časova. U sredu, 1. januara 2025. je neradan dan (ali, bioskopi u tržnim centrima će raditi, ali kraće nego inače).

U ponedeljak, 6. januara, radno vreme je do 18 časova, a u utorak, na dan Božića, opet je neradan dan.

Što se tiče bioskopa u tržnim centrima oni će kao i prethodnih godina raditi svih dana, dakle i 1. i 7. januara uglavnom od popodne pa do 23 časa, dok bi 31. decembra i 6. januara raditi uglavnom skraćeno, do 16 časova.

Radno vreme supermarketa za praznike

Što se tiče supermarketa, velika većina će u sredu, pred sam doček Nove godine 31. decembra raditi skraćeno, uglavnom do 18 časova. Prvog dana naredne godine, u četvrtak 1. januara marketi će biti zatvoreni. Ipak pojedine dežurne radnje nekih trgovinskih lanaca radiće i 1. januara od 9 ujutru do 22 sata ili do ponoći. Već u petak 2. januara prodavnice se vraćaju redovnom radnom vremenu.

Isto važi i za Božić, odnosno na Badnji dan radiće skraćeno do 18h, dok 7. januara neće raditi.

Radno vreme pijaca za praznike

Zelene pijace još uvek nisu objavile kako će raditi 31. decembra, Međutim, kako su ranijih godina saopštavali iz JKP-a "Beogradske pijace", trebalo bi da rade uobičajeno poslednjeg dana ove godine, i to od 6 do 19 časova, dok 1. i 7. januara (četvrtak i sreda) neće raditi.

Radno vreme garaža i parkinga za vreme praznika

JKP "Parking servis" Beograd još uvek nije objavio detaljno radno vreme za novogodišnje i božićne praznike. Međutim, situacija bi trebalo da bude identična kao i ranijih godina.

Prema tome, JKP "Parking servis" neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u četvrtak i petak, 1. i 2. januara 2025. godine, kao i na dan Božića u utorak, 7. januara 2025. godine, a tada bi trebalo da budu zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal" biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Od subote, 3. januara 2025. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu, kako inače funkcionišu subotom i nedeljom.

Rad pošta za Novu godinu i Božić

Kada je u pitanju radno vreme pošti, iz "Pošta Srbije" još uvek nisu objavili kako će izgledati radno vreme za praznike. Ipak, trebalo bi da bude kao i ranijih godina, odnosno, u sredu 31. decembra i u utorak 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom trebalo di da rade skraćeno, do 17 časova. Zatim, u četvrtak i petak, 1. i 2. januara, i za Božić, u sredu 7. januara 2025. godine, trebalo bi da rade dežurne pošte.

Kao i ranijih godina, svih dana praznika trebalo bi da bude otvorena Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu.

Radno vreme pekara za praznike

One po pravilu za praznike imaju najšarenije radno vreme, a sve zavisi od samog gazde. Realno je da će u sredu mnoge raditi skraćeno, dok 1. januara većina neće raditi.

Računajte da će one koje inače rade od 0-24 biti otvorene svih dana. Što se tiče 2. januara, prema dosadašnjem iskustvu većina će raditi.

Radno vreme apoteka za praznike

Državne apoteke, one u sistemu "Apoteka Beograd", ne rade tokom zvaničnih neradnih dana. Međutim, da rade non-stop moraju dežurne apoteke.

Što se tiče privatnih apoteka, većina neće raditi u četvrtak i petak (1. i 2. januara), osim dežurnih privatnih apoteka koje inače rade non-stop.

Dežurne apoteke u Beogradu

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

- Sveti Sava, Nemanjina 2 (6643-170)

- "Prvi maj", Kralja Milana 9 (3241-349)

- "Bogdan Vujošević", Bulevar maršala Tolbuhina 30 (2601-887)

- "Zemun", Glavna 34 (2618-582)

- "Gornji grad"; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac (8129-611)

Javni gradski prevoz – red vožnje za praznike i spisak izmena brojnih linija

Javni gradski prevoz tokom novogodišnjih i božićnih praznika u Beogradu kao i ranijih godina radiće u smanjenom obimu.

U sredu 31. decembra, na svim linijama važiće red vožnje za nedelju, a na ulicama će biti svakako i manji broj vozila.

Kako rade benzinske pumpe

Kao i ranijih godina, benzinske stanice, za praznike na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda trebalo bi da rade od 0 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Taksisti po skupljoj tarifi

Dok ćemo tokom ova tri dana i više imati besplatan parking, taksi usluge tih dana plaćaćemo znatno više. Naime, tokom prazničkih dana primenjuje se druga, skuplja tarifa.

Taksi se po drugoj tarifi plaća od 22 do 6 ujutru inače, nedeljom, kao i tokom državnih praznika. Tako da računajte da ćete skuplji taksi plaćati od utorka 31. decembra od 22 časova pa do 3. januara do 6 ujutru.

Start u sve tri tarife košta 320 dinara, vožnja po kilometru košta 105 dinara u prvoj (radni dani i subota od 6.00 do 22.00), 135 u drugoj (22.00-6.00, praznicima i nedeljom) i 210 dinara u trećoj tarifi (van gradskog područja). Čekanje po času taksisti naplaćuju 1.800 dinara.

Dežurne bolnice u Beogradu za decembar i januar

Na likovima u nastavku možete da vidite kako će dežurati bolnice u Beogradu:

- Spisak i kontakti dežurnih bolnica u Beogradu u decembru

- Spisak i kontakti dežurnih bolnica u Beogradu u januaru

Radno vreme Gradskog zavoda za javno zdravlje tokom praznika

Tokom predstojećih praznika Jedinica za zdravstveni nadzor (sanitarni pregledi) kao i ranijih godina trebalo bi da u petak, 2. januara od 7.15 do 14.00, a prijemno odeljenje od 7.00 do 13.00. Neradni dani su sreda, 1. januar, i utorak, 7. januar.

Kako je po zakonu

Inače, radno vreme trgovinskih i zanatskih radnji na teritoriji Beograda u vreme novogodišnjih i božićnih praznika uređeno je gradskom odlukom, saopštili su ranije iz Sekretarijata za privredu.

Prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Beograda u vreme novogodišnjih i božićnih praznika, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema sledećem rasporedu:

31. decembra, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, mini-marketi i drugo), moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati;

1. januara 2025. godine (Nova godina, četvrtak), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni;

2. januara, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati;

6. januara (Badnji dan, utorak), dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, mini-marketi i drugo), moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati;

7. januara (Božić, sreda), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni.

Na dan državnog i drugog praznika (1, 2. i 7. januar 2025. godine) nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 0 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena, istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane novogodišnjih i božićnih praznika mogu biti otvoreni i raditi duže od navedenog radnog vremena.

Autor: Iva Besarabić