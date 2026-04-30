KREĆE PRAZNIČNI KOLAPS KA ZLATIBORU: Formirane duge kolone vozila, policija na svakom koraku!

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Na putu ka Zlatiboru već je zabeležen pojačan intenzitet saobraćaja i formirane su duge kolone vozila, naročito na deonici od petlje kod Požege do samog turističkog centra, javlja dopisnik Tanjuga.

Vožnja se na pojedinim delovima puta odvija usporeno, uz povremene zastoje koji dodatno produžavaju vreme putovanja.

Na terenu je primetno značajno veće prisustvo saobraćajne policije, posebno na potezu između Prijepolja i Požege. Patrole su raspoređene sa ciljem regulisanja saobraćaja i povećanja bezbednosti svih učesnika, s obzirom na to da se radi o jednoj od najprometnijih deonica pred predstojeće praznike.

S obzirom na to da se tokom dana očekuje dodatni priliv turista, nadležni apeluju na sve vozače da budu strpljivi, strogo poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu kako bi se izbegle nezgode.

Autor: D.S.

