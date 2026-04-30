PRAZNIČNE GUŽVE NA PUTEVIMA: Pojačan saobraćaj ka Nišu, na naplatnim stanicama bez zadržavanja

Zbog predstojećih praznika intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Srbiji je pojačan, naročito u smjeru ka Nišu. Ipak, prema informacijama iz JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama trenutno nema većih zadržavanja.

Andrijana Kaluđerović iz "Puteva Srbije" izjavila je za Tanjug da se najveći priliv vozila očekuje večeras i sutra prijepodne u smjeru ka jugu zemlje, dok se u nedjelju očekuje povratak vozača i gužve u smjeru ka Beogradu.

Elektronska naplata ubrzava protok

Kaluđerović je istakla da je sistem elektronske naplate putarine (ENP) ključan za izbjegavanje gužvi.

"Otkad imamo preko milion korisnika TAG uređaja, na naplatnim stanicama ne bilježimo zadržavanja. Oni prolaze bez zaustavljanja, što značajno rasterećuje i kanale za manuelno plaćanje" – objasnila je ona.

Stanje na autoputu "Miloš Veliki"

Iako je autoput "Miloš Veliki" frekventan, situacija je stabilna. Manja zadržavanja od 5 do 10 minuta moguća su na naplatnoj stanici Preljina, ali ne zbog kapaciteta same stanice, već zbog propusne moći kružnog toka koji slijedi nakon nje. Ipak, otvaranjem dionica ka Pakovraću i Prilivcu, Preljina je značajno rasterećena.

Na naplatnoj stanici Beograd (Vrčin) u funkciji su sva 23 kanala 24 sata dnevno, čime je obezbijeđen maksimalan protok vozila.

Apel MUP-a i pojačane kontrole

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije apeluju na sve vozače da poštuju propise. Najavljene su pojačane kontrole na svim putevima, sa posebnim fokusom na mjerenje brzine i kontrolu alkoholisanosti vozača.

Iz "Puteva Srbije" podsjećaju građane da se o radovima na putu i stanju u saobraćaju mogu informisati putem njihovog zvaničnog sajta i društvenih mreža, gdje se podaci ažuriraju u realnom vremenu.

Autor: D.S.