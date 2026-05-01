TRI DECENIJE TUGE I SEĆANJA: Obeležena 31 godina od progona Srba u operaciji 'Bljesak'!

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević prisustvovala je parastosu u crkvi Svetog Marka povodom 31 godine od vojno-policijske akcije „Bljesak“, u kojoj je ubijeno 283 Srba, dok je više od 15.000 ljudi proterano iz Zapadne Slavonije.

Nakon parastosa, delegacija Komesarijata položila je venac na spomenik žrtvama ratova devedesetih u Tašmajdanskom parku, odajući počast stradalima.

„Komesarijat ostaje posvećen očuvanju sećanja na žrtve i podršci njihovim porodicama. Naša obaveza je da istina ne bude zaboravljena i da se ovakav zločin nikada ne ponovi“, poručila je Nataša Stanisavljević.

Parastos su organizovali Udruženje „Suza“ i Udruženje „Zavičaj“, uz prisustvo porodica žrtava koje i dalje tragaju za pravdom i istinom o svojim najmilijima.

„Operacija 'Bljesak', sprovedena 1. maja 1995. godine, ostaje jedno od najtežih stradanja srpskog stanovništva iz Zapadne Slavonije“, podsećaju iz udruženja, naglašavajući važnost kulture pamćenja.

Obeležavanju su prisustvovali brojni predstavnici institucija i delegacija, čime je još jednom poslata poruka da žrtve ne smeju postati samo broj u istoriji.

„Naša dužnost je da negujemo sećanje na svakog nastradalog i da pružimo punu podršku preživelima koji su svoje nove domove izgradili u Srbiji“, zaključila je komesarka Stanisavljević.



Autor: D.S.