AMSS: Tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Drugi dan prvomajskih praznika mnogi građani će i dalje iskoristiti za boravak u prirodi i kraća putovanja van gradova, pa se tokom dana može da očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima koji vode ka izletištima, planinama i turističkim centrima.

Vozači posebno treba da obrate pažnju na moguće zastoje i usporenu vožnju na naplatnim rampama, kao i na frekventnim deonicama auto-puteva i magistralnih puteva, upozorava AMSS i dodaje da se unutar gradskih sredina očekuje znatno manji broj vozila i mirniji tok saobraćaja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Sremska Rača do 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Tragedija u Beogradu: Žena stradala u požaru

Autor: Marija Radić

Društvo

VOZAČI, SPREMITE SE ZA GUŽVE: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja pred prvomajske praznike

Društvo

AMSS UPOZORAVA: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, prilagoditi brzinu uslovima na putu

Društvo

AMSS: Očekuje se slabiji intenzitet saobraćaja, teretnjaci na Batrovcima čekaju 10 sati

Društvo

AMSS: Vozače očekuje lepo vreme, ali i pojačan intenzitet saobraćaja

Društvo

AMSS UPOZORAVA VOZAČE NA POJAČAN INTENZITET SAOBRAĆAJA: Evo gde se očekuju zastoji, čekanja i do 2 sata

Društvo

HITNO SE OGLASIO AMSS Posle podne pojačan saobraćaj, evo gde će biti zadržavanja