ZA JEDAN DA IZGUBILI SVE! Požar progutao domaćinstvo porodice Nenadić, sada im je potrebna POMOĆ dobrih ljudi (FOTO)

Porodica Nenadić iz šabačkog sela Tabanović zivi od poljopriprede i mukotrpno su radili i gradili domaćinstvo. Poslednjeg aprilskog dana je za njih vreme stalo, jer je za kratko vreme plamen progutao sve.

Požar koji je izbio zahvatio je pomoćne objekte na njihovom imanju, a vatra se brzo širila, ne ostavljajući gotovo ništa iza sebe osim zgarišta i pepela.

- Sve se odigralo brzo. Unuka je pozvala suprugu i rekla joj da gori štala. Plamen je već uhvatio dobar deo objketa. Stradalo nam je preko 100 ovaca i jagnjadi - priča Luka.

Nenadići nisu bili jedini koji su pretrpeli štetu. Vatrena stihija zahvatila je i komšijsko imanje, dodatno produbljujući razmere ove tragedije.

Nakon što su vatrogasci ugasili požar, komšije i prijatelji su bez oklevanja pritekli u pomoć.

Zajedničkim snagama počeli su da raščišćavaju zgarište, pokušavajući da iz pepela izvuku ono što se još može spasiti.

- Dva dana raščićavamo zgarište. Veliki je požar, ljudu su izgubili sve. Srećom da se vatra nije proširila na kuću - kaže Vladimir Cvejić, prijatelj porodice

Luki nije ovo prvi put da gubi sve. Davne 1995. godine bio je primoran da napusti svoje ognjište i novi život započne u Šapcu. Danas, tri decenije kasnije, sudbina ga ponovo stavlja pred isti izazov.

- Život ide dalje, oporavićemo se. Bitno da su deca i unuci živi i zdravi - kroz suze govori Nenadić.

Vest o nesreći brzo se proširila, a dobri ljudi već počinju da se javljaju, nudeći pomoć porodici koja je u jednom danu ostala bez svega.

Verujemo da ima jos dobrih ljudi, spremni da pomognu, da se iz pepela može ponovo izgraditi život.

Donacije se mogu uplatiti na račun Nedeljka Nenadića u Komercijalnoj banci: 205-9001030152394-65.

Autor: Iva Besarabić