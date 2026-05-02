AKTUELNO

Društvo

'Srpski Zlatoust' koji je zadivio Oksford, a preživeo Dahau: Danas obeležavamo Svetog vladiku Nikolaja Žičkog

Izvor: Pink.rs/Ona.rs, Foto: Pixabay.com ||

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju praznik posvećen prenosu moštiju Svetog vladike Nikolaja Velimirovića.

Često nazivan i "Novim Zlatoustom" zbog svoje neverovatne besedničke veštine, Nikolaj je bio čovek koji je svojim obrazovanjem, stradanjem i verom obeležio čitav 20. vek.

Detinjstvo u Leliću i put ka obrazovanju

Rođen je u malom selu Lelić, od roditelja Dragomira i Katarine. Od njih je nasledio duboku veru, koju je kasnije brusio na najprestižnijim evropskim univerzitetima. Doktorirao je u Bernu i Oksfordu, govoreći nekoliko svetskih jezika, ali je njegovo srce uvek ostalo povezano sa "malim", običnim srpskim seljakom.

Žiča i Ohrid: Episkop ljubavi i mudrosti

Kao episkop ohridski, a kasnije žički, Nikolaj je podigao srpski monahizam i narodnu pobožnost iz pepela. Njegova čuvena dela poput "Molitvi na jezeru" i "Ohridskog prologa" i danas se smatraju najlepšim stranicama savremene teologije. Njegove reči nisu bile samo teorija; on je utehu pružao siročadi, obnavljao porušene manastire i osnovao bogomoljački pokret koji je vratio narod crkvi.

Stradanje u Dahauu i izgnanstvo

Tokom Drugog svetskog rata, zbog svoje nepokolebljivosti i ljubavi prema narodu, vladika Nikolaj je zajedno sa patrijarhom Gavrilom zatvoren u koncentracioni logor Dahau. Bio je jedan od retkih crkvenih velikodostojnika u Evropi koji su prošli pakao nacističkih logora.

Posle rata, usled dolaska nove bezbožne vlasti, nije mu bilo dozvoljeno da se vrati u domovinu. Upokojio se 1956. godine u Americi, moleći se do poslednjeg daha za svoj narod koji je ostao iza "gvozdene zavese".

Povratak u rodni Lelić

Njegov najveći povratak dogodio se upravo 3. maja 1991. godine. Tada su njegove mošti prenete iz Libertivila u manastir Lelić. Taj dan je ostao upisan kao veliki praznik svesrpskog sabora i radosti, jer se "srpski pastir" konačno vratio svom stadu.

Autor: Iva Besarabić

#Crkva

#Molitva

#SPC

#Svetac

#Sveštenik

#običaji

POVEZANE VESTI

Extra

SUTRA SLAVIMO VELIKOG SVECA: Žene TRI STVARI stvari ne smeju nikako da urade, a JEDNA je obavezna za svakog vernika

Extra

Vernici slave prenos moštiju Svetog Jovana Zlatoustog: Evo koji običaj bi svako trebao da ispoštuje

Društvo

SLAVIMO PRENOS MOŠTIJU SVETOG JOVANA ZLATOUSTOG Svaki vernik bi danas trebalo da ispoštuje jedan VAŽAN običaj! Žene, ovo ne radite

Extra

Isti običaj se neguje vekovima: Ovo je najvažnije verovanje za Prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca, za žene danas važe posebna pravila

Društvo

DANAS OBELEŽAVAMO PRENOS MOŠTIJU SVETOG ALEKSANDRA NEVSKOG: Veruje se da čudotvorac pomaže bolesnima ako uradite ovo

Društvo

Slavimo praznik sa strogim običajima koje morate ispoštovati! Ove poslove treba izbegavati