'SAD IDEM U POLICIJU' Oglasio se otac pronađene devojčice iz Novog Sada: Još smo zatečeni, uplašeni...

Otac nestale devojčice (15) iz Novog Sada, koja je sinoć pronađena u društvu tinejdžera (15) u vozu na relaciji Petrovaradin-Beograd, nakon neprospavane noći kaže da se ona oseća dobro.

- Sinoć sam po pozivu policije išao u Batajnicu po ćerku i vratio se oko ponoći. Još smo zatečeni, uplašeni... Ne znam šta bih vam rekao. Malo stvari znamo.Bitno je da je ona dobro! Sada idem na razgovor u policiju da saznamo sve detalje - kratko je izjavio otac devojčice.

Podsetimo, nakon opsežne potrage, maloletni dečak i devojčica su sinoć pronađeni. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da je brzom i efikasnom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno okončana potraga za maloletnom devojčicom iz Novog Sada, čiji je nestanak bio prijavljen 29. aprila, a koja je pronađena u vozu.

Devojčica je nestala istog dana kada se iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu udaljila u nepoznatom pravcu, a poslednji put je viđena 1. maja u Inđiji.

Nakon prijave nestanka aktiviran je sistem "Pronađi me", putem kojeg su građani širom Srbije obavešteni o potrazi.

