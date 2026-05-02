'ŠTA AKO SU SKOČILI SA MOSTA ILI NEŠTO DRUGO SEBI URADILI?' Oglasio se otac nestale Dunje (15) iz Novog Sada: Jako nam je TEŠKO, svi su tu, a nje NEMA

Dunja Necić (15) nestala je 29. aprila nakon što je izašla iz OŠ "Dr Milan Petrović" zajedno sa Danijelom, s kojim se, kako navodi njen otac, navodno uputila ka Beogradu.

Dunjin otac Aca je rekao da je uznemiren i da dete traže već pet dana.

- Bože, samo da ih pronađu žive i zdrave! Ne znamo šta da radimo! Ovo je već peti dan kako tražimo našu Dunju. U stalnoj smo vezi sa policijom i upravom škole. Nije bilo nikakvih nagoveštaja da bi mogli da nestanu – rekao je Dunjin otac Aca Necić za Blic.

Dodaje da je istina da su se Danijel i Đorđe, koji je pošao sa njima, posvađali na mostu kod Beške, te da se Đorđe vratio kući a da su Danijel i njegova ćerka nastavili put ka Inđiji gde su navodno poslednji put i viđeni.

- Kažu nam da to nije baš sigurno da su tamo viđeni ali ja želim da verujem da jesu. To bi značilo da su živi. Šta ako su ne daj Bože skočili sa mosta ili nešto drugo sebi uradili. Možda ih je neko napao... Ne znam šta da mislim. Jako nam je teško. Policija radi svoj posao, pomažu nam, a tu su i nastavnici i direktor škole koju pohađaju. Svi su tu, samo nema naše Dunje. Nadam se da će je brzo pronaći – priča uzrujano Dunjin otac.

Aktiviran sistem "Pronađi me"

Zbog nestanka devojčice Dunje aktiviran je sistem Pronađi me, a oglasio se i MUP.

Prema nezvaničnim saznanjima, Dunja je školu napustila u društvu šesnaestogodišnjeg Danijela i još jednog prijatelja, Đorđa, pod izgovorom da odlaze do prodavnice. Đorđa je kasnije na naplatnoj rampi kod Beške pronašao njegov rođeni brat, dok se Dunji i Danijelu od tog trenutka gubi svaki trag.

Prema poslednjim informacijama koje je saopštio MUP, tinejdžeri su viđeni 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na raskrsnici ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Iako su postojale dojave građana da su primećeni u inđijskom naselju Šangaj, što je podstaklo sumnju da su se starim putem uputili ka Beogradu, policijske patrole ih po dolasku na tu lokaciju nisu zatekle.

Autor: Iva Besarabić