AKTIVIRAN SISTEM PRONAĐI ME! Hitno se oglasio MUP zbog Dunje (15) iz Novog Sada: Izgubio joj se trag zajedno sa Danijelom (15) - Poslednji put viđena OVDE (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem "Pronađi me" za hitno obaveštavanje javnosti nakon nestanka petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada, devojčice sa posebnim potrebama koja je nestala 29. aprila 2026. godine.

Prema dostupnim informacijama, ona se tog dana udaljila iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Ulici Bate Brkića u Novom Sadu i od tada joj se gubi svaki trag.

pročitajte još NOVI TRAG U ISTRAZI SLUČAJA KOJI JE PODIGAO CELU SRBIJU NA NOGE: S nestalim tinejdžerima iz Novog Sada bio OVAJ muškarac

- Dunja je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana - navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno u opisu, reč je o devojčici visine oko 160 centimetara, crne kose do ramena, srednje građe. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Nike" patike.

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku devojčice, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 192, kao i 064/8924059.

Sve informacije u vezi sa potragom dostupne su i na sajtu sistema "Pronađi me": pronadjime.mup.gov.rs

Intenzivna potraga i za Danijelom

Dunja je, podsetimo, nestala zajedno sa Danijelom (15) istog dana, a njihov nestanak je prijavljen policiji nakon što su, kako se nezvanično saznaje, napustili školu za Osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu uz izgovor da idu do prodavnice i više se nisu vratili, a sa njima je u društvu prilikom nestanka bio i njihov prijatelj Đorđe, koga je pronašao njegov rođeni brat Jovan Gavrilović na naplatnoj rampi Beška.

- Škola "Dr Milan Petrović" je specijalna škola za decu i odrasle sa posebnim potrebama i moj brat Đorđe sa Danijelom živi u domu pri školi dok Dunja redovno pohađa nastavu i živi sa roditeljima. Tog 29. aprila uveče mi je zazvonio telefon i javio mi se Đorđe uzrujano moleći me da dođem po njega na naplatnu rampu na auto-putu kod Beške - priča Đorđev rođeni brat.

Kaže da se odmah tamo zaputio i da je zatekao uzrujanog Đorđa koji mu je ispričao da je na Danijelov nagovor krenuo sa njima.

- Rekao mi je da su krenuli ka Beogradu i da se on predomislio kod Beške. Tada je izbila svađa između Danijela i Đorđa koji je uspeo da pobegne od njih i da me pozove. Otišao sam po njega i policija je obaveštena i odmah se dala u potragu za Danijelom i Dunjom - priseća se Jovan.

Uputili se za Beograd starim putem?!

Kaže da je čuo za informaciju da su viđeni u inđijskom naselju Šangaj, što potkrepljuje sumnju da su se uputili ka Beogradu starim putem, ali da ta vest nažalost nije bila tačna, ili su do dolaska policije već napustili to mesto.

- Policija daje sve od sebe i intenzivno traga za dečakom i devojčicom. Ne znam šta im bi da tako nestanu. Nadam se da će ih brzo pronaći žive i zdrave - zabrinuto priča on.

Autor: Iva Besarabić