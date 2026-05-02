PRONAĐENA DUNJA IZ NOVOG SADA ZA KOJOM JE TRAGALA CELA SRBIJA! Oglasio se MUP: S njom bio i drugi tinejdžer

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su večeras oko 20.40 časova petnaestogodišnju Dunju N. iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila 2026. godine.

Ona je pronađena u društvu petnaestogodišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana.

Oboje su u dobrom opštem stanju, a dalji rad je u toku.

Podsećamo, Dunja N. se 29. aprila udaljila iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Ulici Bate Brkića u Novom Sadu, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Zbog njenog nestanka aktiviran je sistem "Pronađi me".

Autor: Iva Besarabić