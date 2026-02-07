Uhapšen maloletnik sa ručnom bombom u Beogradu! Policija sprečila incident

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv terorizma i PU za grad Beograd uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Novog Sada osumnjičenog da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici su, noćas oko 2.15 časova, osumnjičenog koji je na glavi imao fantomku i kapuljaču, uočili u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Severnom bulevaru u Beogradu. Pregledom osumnjičenog, u džepu jakne pronađena je ručna bomba. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Novom Sadu.

Autor: A.A.