AKTUELNO

Hronika

Uhapšen maloletnik sa ručnom bombom u Beogradu! Policija sprečila incident

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv terorizma i PU za grad Beograd uhapsili su sedamnaestogodišnjaka iz Novog Sada osumnjičenog da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici su, noćas oko 2.15 časova, osumnjičenog koji je na glavi imao fantomku i kapuljaču, uočili u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Severnom bulevaru u Beogradu. Pregledom osumnjičenog, u džepu jakne pronađena je ručna bomba. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Novom Sadu.

Autor: A.A.

#Hapšenje

#MUP

#Novi Sad

#ukp

POVEZANE VESTI

Hronika

U IZNAJMLJENOM STANU U ŠIDU NAĐENA AUTOMATSKA PUŠKA: Uhapšen muškarac (38), istraga u toku

Hronika

Uhapšen muškarac u Šidu - AUTOMATSKU PUŠKU STAVIO NA HAUBU

Hronika

Pronađen arsenal oružja u stanu u Trsteniku: Uhapšen mladić

Hronika

UHAPŠEN OSUMNJIČENI (49) ZA LAŽNO PREDSTAVLJANJE DA JE PRIPADNIK BIA: Oštetio više građana za 12 miliona dinara, trgovao oružjem i ekspolzivom!

Hronika

PRONAĐEN MU ARSENAL ORUŽJA! Novosađanin (48) uhapšen u Kragujevcu – imao bombe, mačetu, municiju... Našli mu i LEGITIMACIJU MUP-a!

Hronika

Hapšenje u Rumi! Muškarac (53) u kući imao automatske puške, pištolj, municiju... (FOTO)