U IZNAJMLJENOM STANU U ŠIDU NAĐENA AUTOMATSKA PUŠKA: Uhapšen muškarac (38), istraga u toku

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu su uhapsili N. I. (38), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz PU Sremska Mitrovica.

Policija je od njega oduzela automatsku pušku koju je držao u iznajmljenom stanu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

