UHAPŠEN OSUMNJIČENI (49) ZA LAŽNO PREDSTAVLJANJE DA JE PRIPADNIK BIA: Oštetio više građana za 12 miliona dinara, trgovao oružjem i ekspolzivom!

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu uhapsili su S. N. (49), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela lažno predstavljanje, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i prevara.

Sumnja se da je on, lažno se predstavljajući kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije, doveo u zabludu veći broj građana, od kojih je, kako je do sada utvrđeno, pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 12.000.000 dinara.

Pretresom prostorija i vozila koje je osumnjičeni koristio, policija je pronašla opremu za davanje zvučne signalizacije u vozilu, više legitimacija i znački različitih policijskih sindikata i udruženja, kao i više komada različite municije, delova oružja, vazdušno oružje, uređaj za svetlosnu signalizaciju „blinker“, četiri motocikla „Quad“, mobilne telefone i različitu dokumentaciju.

Osumnjičenom S. N. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

