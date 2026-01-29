UHAPŠEN MLADIĆ (23) U KRAGUJEVCU! Policija tokom pretresa zaplenila narkotike, ali i ručnu bombu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su I.M. (23) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Policija je pretresom kuće koju osumnjičeni koristi, pronašla oko 2,1 kilogram amfitamina, oko 507 grama marihuane, 2 digitalne vagice za precizno merenje, kao i jednu ručnu bombu, navode u Policijskoj upravi Kragujevac.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Autor: S.M.