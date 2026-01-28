Šapčanin prodavao duvan 'na crno' i oštetio budžet za skoro 28 MILIONA dinara

AKTUELNO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Šapcu, po nalogu tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, podneli su krivičnu prijavu protiv S. B. (1979) iz Šapca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičeni je u dužem vremenskom periodu nabavljao i stavljao u promet rezani duvan bez potrebnih dozvola. Na osnovu neplaćenih poreza i akciza, kako se sumnja, oštetio je budžet Republike Srbije za iznos od 27.703.246 dinara.

Foto: MUP Srbije

Tokom pretresa stambenih i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela 3.320 kilograma duvana u listu, 46,6 kilograma rezanog duvana, kao i opremu za preradu i distribuciju duvana - mašinu za rezanje duvana, dva naparivača, tri plinske boce, dva gorionika i jednu digitalnu vagu.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

