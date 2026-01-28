Uhapšen lažni agent MUP-a i BIA – Građane prevario za više od 12 miliona dinara!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa UKP-om i Službom za suzbijanje kriminala, uhapsili su S. N. (49) zbog sumnje da se lažno predstavljao kao pripadnik policije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Prevarom do ogromne imovinske koristi

Osumnjičeni se tereti da je, koristeći lažni identitet državnog službenika, doveo u zabludu veliki broj građana. Na ovaj način je, prema dosadašnjim podacima istrage, pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 12.000.000 dinara.

S. N. se sumnjiči za tri krivična dela:

Lažno predstavljanje;

Prevara;

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pronađeni "blinkeri", značke i municija

Prilikom pretresa prostorija i vozila koje je osumnjičeni koristio, policija je otkrila čitav arsenal opreme koja služi za simulaciju policijskog rada. Zaplenjeni su:

Uređaji za zvučnu i svetlosnu signalizaciju ("blinkeri");

Više legitimacija i znački različitih policijskih sindikata i udruženja;

Municija, delovi oružja i vazdušno oružje;

Četiri "Quad" motocikla, mobilni telefoni i obimna dokumentacija.

Zadržavanje u pritvoru

Po nalogu glavnog javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu na dalju proceduru.

Autor: Dalibor Stankov