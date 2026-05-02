OVA PORUKA STIŽE SVIM GRAĐANIMA SRBIJE! Dunja Necić (15) nestala u Novom Sadu - Aktiviran sistem 'Pronađi me' (FOTO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je sistem "Pronađi me", usled čega su građani širom Srbije putem hitnih SMS poruka obavešteni o nestanku petnaestogodišnje Dunje Necić iz Novog Sada.

Ovaj hitni mehanizam osmišljen je za brzo i masovno alarmiranje javnosti u slučajevima nestanka maloletnih lica, sa ciljem da se u najkraćem mogućem roku prikupe informacije koje mogu pomoći nadležnim organima.

Sistem je pokrenut zbog nestanka Dunje Necić (15), devojčice sa poteškoćama u razvoju, kojoj se svaki trag gubi od srede, 29. aprila 2026. godine. Ona se tog dana udaljila iz novosadske Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Dr Milan Petrović“ u Ulici Bate Brkića.

Prema nezvaničnim saznanjima, Dunja je školu napustila u društvu šesnaestogodišnjeg Danijela i još jednog prijatelja, Đorđa, pod izgovorom da odlaze do prodavnice. Đorđa je kasnije na naplatnoj rampi kod Beške pronašao njegov rođeni brat, dok se Dunji i Danijelu od tog trenutka gubi svaki trag.

Prema poslednjim informacijama koje je saopštio MUP, tinejdžeri su viđeni 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na raskrsnici ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Iako su postojale dojave građana da su primećeni u inđijskom naselju Šangaj, što je podstaklo sumnju da su se starim putem uputili ka Beogradu, policijske patrole ih po dolasku na tu lokaciju nisu zatekle.

Opis nestale Dunje Necić

Dunja je visoka oko 160 centimetara, srednje je telesne građe i ima crnu kosu koja pada preko ramena. Prvobitne informacije iz policije navode da je u trenutku nestanka nosila crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Najk" patike. S druge strane, postoje i navodi da je Danijel bio u crnoj, a Dunja u sivoj odeći.

Policija intenzivno radi na slučaju i moli javnost za saradnju. Građani se pozivaju da, ukoliko uoče tinejdžere ili imaju bilo kakvu informaciju o njihovom kretanju, to hitno prijave policiji na broj 192 ili na telefon 064/8924059. Detalji o aktiviranju sistema i nestaloj devojčici dostupni su i na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova – pronadjime.mup.gov.rs.

Autor: Iva Besarabić