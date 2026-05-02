'SLUČAJ JE IZUZETNO KOMPLEKSAN' Igor Jurić se oglasio nakon NESTANKA Dunje (15) iz Novog Sada - Cela Srbija traga za devojčicom, aktiviran sistem 'Pronađi me'

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić ocenio je da je slučaj nestanka petnaestogodišnje Dunje N. iz Novog Sada izuzetno kompleksan, nakon što je aktiviran sistem "Pronađi me" za hitno obaveštavanje javnosti.

Kako je navedeo, Dunja Necić je nestala 29. aprila 2026. godine, a reč je o devojčici koja pohađa Školu za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu i koja je dete sa posebnim potrebama.

Prema dostupnim informacijama, Dunja N. je nestala zajedno sa šesnaestogodišnjim Danijelom, takođe učenikom iste škole, kao i još dve muške osobe. Dve osobe su se u međuvremenu vratile, dok se za Dunjom i Danijelom i dalje intenzivno traga.

Igor Jurić je naveo da su u stalnom kontaktu sa članovima porodica nestale dece, kao i da je policija odmah po prijavi pokrenula opsežnu potragu.

On je objasnio i razloge zbog kojih je sistem "Pronađi me" aktiviran tek naknadno, ističući da se u ovakvim situacijama mora voditi računa o proceni rizika.

- Situacija je izuzetno kompleksna, s obzirom na to da Dunja N. ć pohađa školu za specijalno obrazovanje "Dr Milan Petrović". U određenim situacijama samo pokretanje sistema može dovesti u opasnost život nestalog deteta. Zbog toga se sistem nije oglašavao u slučaju nestanka šesnaestogodišnjeg Danijela, za koga se sumnja da je sa Dunjom - rekao je Jurić.

Prema opisu koji je objavljen, Dunja N. je visoka oko 160 centimetara, crne kose do ramena, srednje građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Nike" patike.

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku Dunje Necić, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu brojeve 192 i 064/8924059.

Sve informacije u vezi sa potragom dostupne su i na zvaničnom sajtu sistema "Pronađi me": pronadjime.mup.gov.rs

Autor: Iva Besarabić