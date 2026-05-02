NOVI TRAG U ISTRAZI SLUČAJA KOJI JE PODIGAO CELU SRBIJU NA NOGE: S nestalim tinejdžerima iz Novog Sada bio OVAJ muškarac

Policija intenzivno traga za tinejdžerima Danijelom (15) i Dunjom (15) koji su nestali u Novom Sadu 29. aprila u popodnevnim satima.

Njihov nestanak je prijavljen policiji nakon što su, kako se nezvanično saznaje, napustili školu za Osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu uz izgovor da idu do prodavnice i više se nisu vratili, a sa njima je u društvu prilikom nestanka bio i njihov prijatelj Đorđe, koga je pronašao njegov rođeni brat Jovan Gavrilović na naplatnoj rampi Beška.

- Škola "Dr Milan Petrović" je specijalna škola za decu i odrasle sa posebnim potrebama i moj brat Đorđe sa Danijelom živi u domu pri školi dok Dunja redovno pohađa nastavu i živi sa roditeljima. Tog 29. aprila uveče mi je zazvonio telefon i javio mi se Đorđe uzrujano moleći me da dođem po njega na naplatnu rampu na auto-putu kod Beške - priča Đorđev rođeni brat.

Kaže da se odmah tamo zaputio i da je zatekao uzrujanog Đorđa koji mu je ispričao da je na Danijelov nagovor krenuo sa njima.

- Rekao mi je da su krenuli ka Beogradu i da se on predomislio kod Beške. Tada je izbila svađa između Danijela i Đorđa koji je uspeo da pobegne od njih i da me pozove. Otišao sam po njega i policija je obaveštena i odmah se dala u potragu za Danijelom i Dunjom - priseća se Jovan.

Uputili se za Beograd starim putem?!

Kaže da je čuo za informaciju da su viđeni u inđijskom naselju Šangaj, što potkrepljuje sumnju da su se uputili ka Beogradu starim putem, ali da ta vest nažalost nije bila tačna, ili su do dolaska policije već napustili to mesto.

- Policija daje sve od sebe i intenzivno traga za dečakom i devojčicom. Ne znam šta im bi da tako nestanu. Nadam se da će ih brzo pronaći žive i zdrave - zabrinuto priča on.

Upućen apel

Podsetimo, nadležni su uputili apel građanima da ukoliko vide nestale tinejdžere ili imaju bilo kakve informacije o njima, da se obrate prvoj policijskoj stanici.

Danijel je u trenutku nestanka bio odeven u crnu odeću a Dunja u sivu.

Autor: Iva Besarabić