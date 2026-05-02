POZNATO KUDA SU SE UPUTILI NESTALI TINEJDŽERI IZ NOVOG SADA: Čudan detalj svima privukao pažnju, cela Srbija na nogama zbog Danijela i Dunje

Dečak Danijel (15), koji ima posebne potrebe, kao i devojčica Dunja (15) nestali su 29. aprila, kada su izašli iz škole u Novom Sadu, uz obrazloženje da idu do prodavnice.

Od tada im se gubi svaki trag, a kako saznajemo, tinejdžeri su se uputili za Beograd.

Potraga

Porodice, građani i policija intenzivno tragaju za njima, potvrdio je član porodice za Kurir koji je dodao da su im građani javili da su nestale tinejdžere videli juče u Inđiji, na uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog.

- Kako su nam javili, što nam je čudno, njih dvoje su poslednji put viđeni juče oko 19 časova u naselju Šangaj u Inđiji. Tačno je da Danijel ima posebne potrebe. Tog dana bio je obučen u crno, a Dunja u sivo - rekao nam je.

Nestanak prijavljen

Nestanak je prijavljen policiji 29. aprila u predvečernjim časovima, koja je pokrenula potragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima su deca nestala.

Apeluje se na sve građane da, ukoliko primete decu ili imaju bilo kakve informacije, odmah obaveste najbližu policijsku stanicu.

