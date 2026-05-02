'VEĆ PET NOĆI NE SPAVA KOD KUĆE, NEMA JE' Oglasio se otac nestale Dunje iz Novog Sada, isplivali novi strahotni detalji

Dvoje tinejdžera, Danijel i Dunja, nestali su 29. aprila nakon što su napustili prostorije škole "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu. Policija i građani intenzivno tragaju za njima, a poslednji tragovi ukazuju na to da se nalaze na putuka Beogradu.

Potraga za petnaestogodišnjim Danijelom i njegovom vršnjakinjom Dunjom ušla je u kritičnu fazu. Oni su poslednji put viđeni u naselju Šangaj u Inđiji, na samom uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog. Prema nezvaničnim informacijama iz policije, veruje se da su maloletnici nastavili put ka Zemunu, gde dečak poseduje kuću.

Roditelji nestale dece prolaze kroz nezapamćenu neizvesnost. Otac nestale devojčice, Aca Necić, izrazio je veliku zabrinutost za zdravlje svoje ćerke, s obzirom na to da je prošlo mnogo vremena od njenog nestanka.

- Već pet dana je nema, pet noći ne spava kod kuće. Nestala je, nema ni jaknu, samo majicu i farmerke - izjavio je uznemireni otac

On je takođe uputio direktan apel svim građanima kako bi lakše prepoznali devojčicu na terenu.

- Dunja je velika devojka, ima između 160 i 170 centimetara i oko 60 kilograma, tamno smeđu, crnu kosu. Molim vas pomozite nam da je nađemo - poručio je on.

Majka nestale Dunje takođe se oglasila putem društvenih mreža, navodeći tačno vreme kada je svaki kontakt sa njenim detetom prekinut.

- Juče ujutru oko 9 sati gubi se trag moje ćerke Dunje Necić iz škole. Obaveštena je policija, pa molim moje prijatelje ako je neko vidi da nam jave - napisala je ona u svojoj objavi.

U javnim apelima koji kruže društvenim mrežama, posebno se naglašava da su deca sa posebnim potrebama i da je neophodno brzo reagovati.

- Hitno se traže dečak 15 godina i devojčica. Deca su sa posebnim potrebama, udaljila su se iz škole u Novom Sadu. Dečak je bio obučen sve u crno, devojčica u sivo - stoji u objavi stranice Oglasi Stara Pazova.

Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i proverava sve dojave građana. Mole se svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Danijelu i Dunji da odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.

Autor: A.A.