PRONAĐENI U VOZU: Oglasio se ministar Dačić o nestanku tinejdžera iz Novog Sada: Posebno je važno...

Izvor: Pink.rs/Teleraf.rs

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je brzom i efikasnom reakcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova uspešno okončana potraga za maloletnom D. N. iz Novog Sada, čiji je nestanak bio prijavljen 29. aprila.

- Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i dobroj koordinaciji policijskih službi, devojčica je pronađena večeras u vozu na relaciji Beograd-Petrovaradin. Posebno je važno što su i ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni u dobrom opštem stanju - izjavio je Ivica Dačić.

Ministar Ivica Dačić dodao je i da je sistem za hitno obaveštavanje javnosti "Pronađi me" još jednom pokazao svoj značaj i efikasnost.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje u potpunosti posvećeno bezbednosti dece i svih građana. Čestitam svim pripadnicima policije koji su učestvovali u ovoj akciji, kao i građanima koji su svojim odgovornim ponašanjem pomogli da se ova situacija uspešno reši - poručio je Dačić.

Autor: Iva Besarabić

