'INSPEKTORI VERUJU DA...' Emotivna ispovest majke Biljane Đorić koja je nestala pre 11 godina, i dalje je sve misterija

Istraga o nestanku Biljane Đorić nije prekinuta, ali do danas do njene porodice ne dolazi nijedna nova informacija o studentkinji koja nestaje 2. decembra 2015. godine.

Njen nestanak jedan je od najmisterioznijih u Srbiji, budući da se ni posle više od decenije sa sigurnošću ne može utvrditi gde se uputila niti gde se danas nalazi. Porodica već 11 godina čeka da se Biljana vrati kući.

- Ako vidi moje vapaje neka se javi, poštovaćemo njenu želju, samo neka se javi - kaže njena majka Vesna za Mondo, koja ni posle svih ovih godina ne gubi nadu da je njena ćerka živa.

2. decembar 2015.

Biljana je u trenutku nestanka imala 26 godina i vodila miran, uređen život. Kao studentkinja je Ekonomskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, gde je redovno pohađala nastavu ispunjavala sve obaveze, tokom nedelje bi boravila na fakultetu, a vikende provodila kod roditelja u Kraljevu, vraćajući se kući vozom - uvek po istom rasporedu.

- Prisećam se tog 2.12.2015. Teško mi je kada vidim 18.25, to je period kada je ušla u voz iz Kosovske Mitrovice, u 21.55 je stigla u Kraljevo. U 00.03 po ponoći ostavlja pasoš na trafici - istakla je Vesna.

Biljana je poznata se kao vedra, lepa i duhovita devojka, koja se lako uklapa u društvo. U njenom ponašanju nije odudaralo niti ukazivalo da bi mogla da nestane bez traga.

Neposredno pre nestanka, roditelji primećuju određene promene - počela je intenzivno da čita Bibliju i sve češće govori o duhovnom životu.

- Sigurna sam da neko zna istinu, i inspektori veruju da je živa - kaže Vesna za Mondo.

Nakon prijave nestanka, policija pokreće opsežnu potragu. U akciju su uključene brojne jedinice, a ronioci više puta pretražuju reku Ibar. Uprkos svemu, nijedan trag ne dovodi do odgovora. Za Biljanom je raspisana i žuta Interpolova poternica, a ponuđena je i novčana nagrada za bilo kakvu informaciju.

Apel građanima

Porodica ni danas ne odustaje. Njihova svakodnevica već godinama je ispunjena čekanjem i nadom. Ukoliko imate bilo kakvu informaciju o Biljani Đorić, molimo vas da se obratite najbližoj policijskoj stanici ili nadležnim organima.

Svaka informacija može biti ključna kako bi se pomoglo porodici i konačno rasvetlila sudbina ove devojke.

Autor: Marija Radić

