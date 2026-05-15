VAŽAN APEL TUŽILAŠTVA POVODOM NESTANKA KEKINOG SARADNIKA: Javnost će dobijati sve informacije kontinuirano i blagovremeno

Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je apel povodom informacija o nestanku Aleksandra Nešovića Baje.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na medije da ne objavljuju neproverene informacije u vezi sa istragom koja je pokrenuta povodom izvršenja više teških krivičnih dela i nestanka Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine", navedeno je u apelu.

Kako ističu, Tužilaštvo će kontinuirano i blagovremeno objavljivati sve tačne informacije u vezi sa predmetnim krivično-pravnim događajem.

Podsetimo, Aleksandar Nešović Baja nestao je 12. maja, a poslednji put je viđen u jednom lokalu na Senjaku, u kom su kasnije pronađene čaure metaka i tragovi krvi.

Policija sumnja da je u pitanju ubistvo i u toku je potraga za telom, a uhapšeno je devet osoba, među kojima su i tri policijska službenika i načelnik beogradske policije Veselin Milić.

