Veselin Milić u policiji na saslušanju, dao izjavu zbog nestanka Kekinog saradnika

Načelnik Beogradske policije Veselin Vesko Milić dao je izjavu u svojstvu građanina zbog nestanka Aleksandra N. koji je blizak Kekinoj kriminalnoj grupi, navodi Informer.

Kako prenosi Informer, uhapšeni pripadnici policije umešani u ovaj slučaj članovi su obezbeđenja Veselina Milića.

Prema pisanju medija, uhapšeni policajci se sumnjiče da su pomagali učiniocu nakon zločina na Senjaku i da nisu prijavili krivično delo.

Da podsetimo, nestanak Aleksandra N. nadležnim organima prijavila je nevenčana supruga J.M., nakon čega se Aleksandru u noći 12. maja 2026. godine gubi svaki trag.

Prema zvaničnim informacijama, Aleksandar N. i njegova supruga poslednji put su se čuli 12. maja oko 23 časa, kada joj je rekao da boravi u jednom restoranu na beogradskom Senjaku, gde se sastao sa prijateljima.

On je, neposredno nakon toga, prestao da se javlja, a ubrzo mu je i ugašen mobilni telefon.

Nakon prijave nestanka, policija i forenzičari započeli su uviđaj u pomenutom ugostiteljskom objektu gde su pronašli dve čaure kalibra 9 milimetara, kao i više tragova krvi za koje se sumnja da pripadaju nestalom oštećenom.

Hapšenja

Više javno tužilaštvo u Beogradu je kako je odmicala istraga naložilo hapšenje više lica.

Uhapšena su dva muškarca, S.V. i M.S., zbog postojanja sumnje da su izvršili teška krivična dela, uključujući teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Zatim se krug osumnjičenih proširio na zaposlene u restoranu na Senjaku u kojem je Aleksandar N. poslednji put viđen. Slobode su lišeni N.L. (50), vlasnik lokala, kao i konobar koji je tu radio. Vlasnik se tereti za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela.

Usledilo je šokantno hapšenje kada su lisice na ruke stavljene i trojici policijskih službenika – B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47). Oni se, baš kao i vlasnik lokala, sumnjiče da su pomagali učiniocu nakon zločina i da nisu prijavili krivično delo.

Autor: S.M.