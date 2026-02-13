VESELIN BAROVIĆ PUŠTEN NA SLOBODU! Priveden zbog utaje 332.000 evra poreza, u kući mu nađeno i ORUŽJE

Biznismen Veselin Vesko Barović (73) pušten je danas da se brani sa slobode, nakon što je saslušan u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici.

Barović je uhapšen sinoć, sat prije ponoći, po nalogu ODT Podgorica, zbog sumnje da je počinio krivično delo utaja poreza ali i neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Podsetimo, policija je uhapsila Veselina Veska Barovića (73) zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija, kao i zbog sumnje da je izvršio krivično delo utaje poreza i doprinosa na način što je utajio porez u iznosu od skoro 332.000 evra. On je nešto pre 11 sati priveden na saslušanje u Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.

Biznismen osumnjičen za utaju 332.000 evra

Sumnja se da je uhapšeni Barović utajio porez na način što tokom 2018. godine, kao fizičko lice, u cilju izbegavanja plaćanja poreza i drugih propisanih dažbina, odnosno poreza na kapitalnu dobit od prodaje udela u pravnom licu, nije prijavio zakonito stečen prihod koji je od uticaja na utvrđivanje ovih obaveza i da je prikrio podatke koji se odnose na utvrđivanje istih.

"On je to učinio na način što je, kako se sumnja, kao fizičko lice kupio 7% vlasničkog udela kapitala društva “C” doo Podgorica u pravnom licu “T” doo Podgorica za 98.000 evra, nakon čega je kao fizičko lice prodao isti vlasnički udeo kao član društva koji ima neograničeno pravo svojine na udelu koji predstavlja 7% kapitala društva u pravnom licu “T” doo Podgorica kupcu S.B, za iznos od 3.785.704 evra, čime nije u zakonskom roku prijavio zakonito stečen prihod od kapitala, odnosno razliku između kupovne i prodajne cene imovine u iznosu od 3.687.704 evra, te na taj način po osnovu obračuna poreza na kapitalnu dobit za 2018. godinu, shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, utajio porez u iznosu od 331.893,36 evra, a čime je ostvario protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, a na direktnu štetu Budžeta Crne Gore", navodi se iz policije.

Sprovodeći dalje aktivnosti u odnosu na lice V.B, u okviru nacionalne akcije „Browing“, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici i Kotoru, a postupajući po prethodno iniciranim i dobijenim naredbama osnovnih sudova u Podgorici, Kotoru i Danilovgradu, sinoć su izvršeni pretresi više objekata na području Podgorice, Danilovgrada i Budve, koje koristi Barović, kada su mu oduzeta dva komada vatrenog oružja – dva pištolja, više desetina komada municije, kao i okvir sa 17 komada municije za automatsko oružje „Herckler & Koch“.

Autor: Iva Besarabić