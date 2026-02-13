MILOV BLIZAK PRIJATELJ, DRŽI POLA CRNE GORE... Ko je uhapšeni Veselin Barović? Godinama bio vodeća figura u svetu košarke (FOTO)

Službenici Uprave policije sinoć su pretresali stanove, kuće i objekte, koje koristi Barović. Barović je, nakon pretresa kuće u Bandićima, pozvan da u zgradi Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije da zvaničnu izjavu.

Naime, sprovodeći dalje aktivnosti u okviru nacionalne akcije "Browing", a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvima u Podgorici i Kotoru, te postupajući po prethodno iniciranim i dobijenim naredbama osnovnih sudova u Podgorici, Kotoru i Danilovgradu, sinoć su izvršeni pretresi više objekata na području Podgorice, Danilovgrada i Budve, koje koristi Barović.

"Oduzeta su dva komada vatrenog oružja - dva pištolja, više desetina komada municije, kao i okvir sa 17 komada municije za automatsko oružje 'Herckler & Koch'", saopštila je Uprava policije.

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, on je lišen slobode u 22.43 časova i u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biće sproveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Službenici Uprave policije sinoć su pretresali stanove, kuće i objekte, koje koristi Barović. Barović je, nakon pretresa kuće u Bandićima, pozvan da u zgradi Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije da zvaničnu izjavu.

Ko je Veselin Barović?

Barović preko 30 godina važi za jednog od najbližih prijatelja bivšeg predsednika države Mila Đukanovića. Pominjao se u optužnici italijanskog tužioca Đuzepea Šelzija kao jedan od bosova "duvanskog šverca", koji je tokom 90-ih godina išao preko Crne Gore.

Tokom masovne vaučerske privatizacije kao vlasnik "Eurofonda", sa grupom povezanih lica i firmi, preuzeo je više crnogorskih preduzeća, a aktivan je bio i na berzama u Crnoj Gori i regionu.

Barović je bio glavna figura crnogorske košarke skoro tri decenije i predsednik KK Budućnost u vreme najvećih uspeha kluba u bivšoj državi ali i predsednik Košarkaškog saveza u nekoliko mandata.

Tast pevača Danijela Alibabića

Inače, on je tast pevača Danijela Alibabića, kog mnogi znaju po grupi "No name", koja se takmičila na Evroviziji.

Danijel Alibabić jednom prilikom je govorio o svojoj, tada novoj pesmi, u kojoj se našao i njegov tast - ugledni biznismen.

- Svi me pitaju samo kako si uspeo da ubediš svog tasta da se pojavi u tvom spotu. On je prihvatio odmah jer ga je moja supruga pitala da li želi i da bi ona volela da se on pojavi u spotu - rekao je tada Danijel Alibabić i dodao:

- Ceo spot smo hteli da bude na temu koncepta naše priče i sama ta scena gde se on pojavljuje je scena gde otac dovodi i predaje svoju ćerku i stvara novu porodicu. Meni je to emotivno, a vidim da su i ljudi tako to videli - ispričao je pevač.

Autor: D.Bošković