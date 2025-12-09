AKTUELNO

POGLEDAJTE KAKO JE PALA AUTO-MAFIJA: Vozila ukradena u Nemačkoj i Švajcarskoj iznajmljivali rent-a-kar agencijama (FOTO, VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto /MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, uhapsili su četiri osobe, osumnjičenih za preprodaju ukradenih vozila.

Ova luksuzna vozila ukradena su u Nemačkoj i Švajcarskoj.

U akciji sprovedenoj u Kruševcu, Ćupriji i Ražnju uhapšeni su D. M. (47) koji se sumnjiči da je organizator ove OKG, kao i M. K. (46), I. M. (47) i S. B. (64).

Foto: Foto /MUP Srbije

Kako se sumnja, oni su od početka juna 2024. i tokom ove godine, falsifikovanim dokumentima iznajmljivali skupocene luksuzne automobile i kombije iz više rent-a-kar agencija u Nemačkoj i Švajcarskoj, sa kojih su u Srbiji demontirali GPS uređaje čime je bilo onemogućeno lociranje vozila od strane zakonitih vlasnika.

Takođe su, kako se sumnja, falsifikovali identifikacione originalne brojeve šasije kako bi prikrili činjenicu da su vozila ukradena i da je za njima raspisana međunarodna potraga.

Foto: Foto /MUP Srbije

Nakon toga su, sumnja se, ova vozila prodavali i na taj način pribavili veću protivpravnu imovinsku korist koju su delili po unapred postignutom dogovoru sa organizatorom shodno ulogama i zadacima u izvršenju krivičnih dela. Ujedno su svojim delovanjem za višemilionski iznos oštetili vlasnike ovih vozila.

Foto: Foto /MUP Srbije

Prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su koristili pripadnici ove OKG, policijski službenici pronašli su dva kombi vozila za kojima je raspisana Interpolova međunarodna potraga i veći broj automobila novije proizvodnje.

Video: Foto/MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevara i prikrivanje, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

