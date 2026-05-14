POGLEDAJTE SNIMAK HAPŠENJA ZBOG NESTANKA KEKINOG ČOVEKA: Policija dobila poziv od žene, tokom uviđaja pronađene čaure, usledila drama (VIDEO)

Policija je danas uhapsila dvojicu muškaraca u okviru istrage nestanka Aleksandra Nešovića, poznatog pod nadimkom Baja, čiji je nestanak prijavila njegova nevenčana supruga.

Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, tokom istrage pronađene su dve čaure, kao i tragovi krvi u lokalu koji pripada nestalom Nešoviću.

Naime, Više javno tužilaštvo u Beogradu je 13. maja 2026. godine u večernjim časovima, obavešteno od strane Uprave kriminalističke policije da je J.M. prijavila nestanak svog nevenčanog supruga A.N.

Prema njenim saznanjima A.N. je poslednji put kad su se čuli 12. maja 2026.godine oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao sa prijateljima.

Nakon toga, posle 23 časova A.N. je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen.

Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21:30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih sluzbenika UKP i forenzičara iz NCKF kojom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao.

Uviđaj je nastavljen i tokom današenjeg dana, kojom prilikom je u kontejneru preko puta lokala pronađen mobilni telefon marke "Iphone", nepoznatog vlasnika.

Po nalogu VJT u Beogradu uhapšena su dva lica S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

VJT u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za nestalim licem.

Autor: M.R.