AKTUELNO

Hronika

OTKRIVAMO NOVE DETALJE NESTANKA KEKINOG ČOVEKA U BEOGRADU! Baja otišao na sastanak sa jednim čovekom, pa se obojici izgubio svaki trag!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Aleksandar Nešović, zvani Baja, koji se dovodio u vezu sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke sa Novog Beograda, nestao je preksinoć nakon što je, kako nezvanično saznajemo, otišao da se nađe sa jednom osobom!

- Dakle, prošlo je 48 sati otkako ga nema. On je otišao na sastanak sa svojim prijateljem i po prvi put nije poveo obezbeđenje sa sobom. Otišao je i nije se vratio, što je upalilo alarme - kaže naš izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, Nešović je, navodno, otišao da se nađe sa muškarcem iz kriminogene sredine kog inače poznaje i sa kojim je bio u dobrim odnosima, a ono što produbljuje zabrinutost njegove porodice i prijatelja, jeste to što je i taj čovek nestao!

- Istovremeno kad je nestao Nešović, nestao je i taj muškarac s kojim je trebalo da se sastane. Šta se dogodilo, u ovom trenutku se ne zna. Nešovićev nestanak je prijavljen policiji i za njim se traga, a nema ni ovog drugog - kaže izvor i dodaje:

Foto: Foto: MUP

- Kruže razne verzije o tome šta se dogodilo Nešoviću i čoveku s kojim je imao zakazano viđanje. Navodno, njih dvojica su se zaista i stastala u jednom prestoničkom restoranu, a šta se potom dogodilo u ovom trenutku nije poznato.

Podsetimo, Aleksandar Nešović Baja našao se na meti plaćenih ubica pre oko četiri meseca. Policija je tada na Senjaku uhapsila državčjanina Švedske i njegovu saučesnicu iz Južne Afrike.

- Šveđanin je maskiran u dostavljača hrane upao u lokal u kom je sedeo Nešović. Čudno je zagledao goste, pa im je postao sumnjiv. On tada, zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih, nije uspeo da puca i odmah je uhapšen zajedno sa svojom saučesnicom koja ga je čekala na motoru ispred restorana - podsetio je izvor.

Autor: A.A.

#Aleksandar Nešović Baja

#Dejan Stojanović Keka

#Nestanak

POVEZANE VESTI

Hronika

NESTAO PRIPADNIK KEKINE GRUPE! Baja bio na meti plaćenih ubica u januaru na Senjaku, prijavljen nestanak još jednog muškarca iz krimi-sredine!

Svet

Dečak nestao na moru u Grčkoj: Otišao na plažu i izgubio mu se svaki trag, u toku potraga

Hronika

ŠOK PRILIKOM SPROVOĐENJA! Dok su policajci u Španiji hapsili 'VRAČARCA' on im pokazao tri prsta (FOTO+VIDEO)

Hronika

UBIO ČOVEKA ČEKIĆEM, PA OTIŠAO U TRŽNI CENTAR: Otkriveni detalji hapšenja osumnjičenog za stravičan zločin na Novom Beogradu

Košarka

ŽELJKO OTIŠAO IZ PARTIZANA, PASPALJ GA ODMAH POZVAO! Sportski direktor crno-belih otkrio da je telefonirao sa Obradovićem - evo šta je želeo da čuje!

Hronika

EGZEKUTOR TAČNO ZNAO NJEGOVE NAVIKE, ČEKAO GA ISPRED KUĆE! Nove informacije o ubistvu Živka Bakića u Sopotu: Teško da je ovo mogao jedan čovek...