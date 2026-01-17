AKTUELNO

EGZEKUTOR TAČNO ZNAO NJEGOVE NAVIKE, ČEKAO GA ISPRED KUĆE! Nove informacije o ubistvu Živka Bakića u Sopotu: Teško da je ovo mogao jedan čovek...

Živko Bakić (43), bivši fudbaler koji je juče ubijen kod Sopota dok je bio u šetnji sa nanogicom, dovođen je u vezu sa kriminalnom grupom koja je švercovala 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a uviđaj je sinoć trajao satima. Među prikupljenim tragovima su i snimci sa kamera kuće Živka Bakića, nedaleko od koje je i likvidiran.

- Očigledno je da se radi o dobro pripremljenom zločinu. Ubica je tačno znao navike žrtve, gde živi, u koje vreme ide u dozvoljenu šetnju, kuda šeta… Čekao je maltene ispred kuće - kaže naš izvor i dodaje da je ovde, sudeći po načinu izvršenja krivičnog dela, reč o takozvanoj planiranoj likvidaciji.

Kako kaže izvor, teško da je ovde jedna osoba mogla sama da deluje.

- Direktni izvršilac je verovatno imao saučesnike i u logistici, a verovatno i tokom bega. Moguće da ga je saučesnik dovezao i odvezao sa mesta zločina. Takođe, egzekutor je po svemu sudeći imao i nalogodivca, odnosno ne isključuje se mogućnost da je ova likvidacija naručena - dodaje izvor.

Na Bakića je ispaljeno više metaka, i dva su ga pogodila u glavu. Na mestu ubistva su pronađene čaure.

Živko Bakić već bio hapšen

Živka Bakića su istražitelji 2023. godine kada je uhapšen, označili kao deo kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope.

Kako je Kurir pisao, tom prilikom je privedeno šestoro Srba, među kojima je i Bakić. On je označen vođom kriminalne grupe, koja je navodno bliska osuđivanom narko-bosu Zoranu Jakšiću, a za koju se sumnja da je deo Balkanskog kartela.

Bakićeva grupa razbijena je septembra 2023. godine, a uhapšeni su bili osumnjičeni da su organizovali transport 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evropske unije, koji je zaplenjen u Solunu. Bakić je na suđenju u septembru 2024. negirao krivicu.

Prema nezvaničnim informacijama, Bakić se sumnjičio da je drogu u Ekvadoru kupovao direktno od prizvođača, a Jakšić mu je bio "glavni čovek za kontakt".

Oproštaj od FK Rad

Fudbalski klub Rad oprostio se od ubijenog Živka Bakića (43) na svojoj fejsbuk stranici.

- Sa velikom tugom opraštamo se od našeg Žiće, nekadašnjeg igrača i navijača FK Rad, koji je tragično izgubio život. Pamtićemo ga kao čoveka izuzetne hrabrosti i snažne volje, koji je Rad nosio u sebi jako i iskreno. Život ga je kasnije odveo putem koji, nažalost, nije bio pravi, ali sećanje na njega, ljubav prema Radu, drugarstvo i hrabrost ostaje jače od svega. FK Rad upućuje najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji ga pamte. Počivaj u miru - napisao je klub u oproštaju.

