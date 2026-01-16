ŽIVKO BAKIĆ UBIJEN SA DVA HICA U GLAVU?! Telo pronađeno sklupčano u krvi, policija zatekla jeziv prizor u šumi

Živko Bakić (43), bivši fudbaler Crvene Zvezde i vođa kriminalne grupe, pronađen je danas mrtav u šumi kod Sopota na putu za Malu Ivanču.

Telo Živka Bakića policija je pronašla sklupčano okrenuto na bok. Svuda oko tela su bili i tragovi krvi.

Kako "Blic" piše, na glavi ubijenog muškarca primećene su dve prostrelne rane.

Akcija "Vihor" je na snazi na svim ključnim tačkama oko Sopota i izlazima iz Beograda, dok se traga za ubicom.

Živko Bakić je u trenutku ubistva bio u teget duksu i pantalonama. Nosio je crne patike i zeleni prsluk.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, Bakić je u trenutku ubistva bio u redovnoj šetnji, pošto je bio u kućnom pritvoru s nanogicom.

Ko je bio Živko Bakić?

Živko Bakić, čije je telo danas pronađeno u šumi, ranije je označen kao vođa kriminalne grupe, a iza rešetka je završio zbog šverca 324 kilograma kokaina u Solunu.

Kako smo ranije pisali, šestorica muškaraca iz Srbije su uhapšena u velikoj međunarodnoj akciji i to zbog šverca kokaina prekookeanskim brodovima iz Južne Amerike, tačnije iz Ekvadora, u zemlje Evrope, a 324 kilograma kokaina zaplenjeno im je u Solunu u Grčkoj u septembru 2021. godine.

Bakić je, kako se sumnja, bio je pripadnik balkanskog kartela a navodno je u posao s drogm ušao preko prijatelja i saradnika Zorana Jakšića, zvanog "čovek sa hiljadu lica", koji je prošle godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru u Peruu.

Bakić je u Srbiji bio poznat kao mlada nada srpskog fudbala i igrao je za Crvenu Zvezdu. Pominjan je kao perspektivni fudbaler, a u mlađim kategorijama je napredovao kao desni bek.

