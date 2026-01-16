Ovo je bivši fudbaler Žića koji je ubijen kod Sopota: Sudilo mu se kao članu balkanskog kartela

Telo bivšeg fudbalera Živka Bakića Žiće pronađeno je u šumi u Ulici Put za Veliku Ivanču, u blizini Sopota. Njegovo telo pronađeno je sa tri rane od metka, a počinilac je u bekstvu.

Živko Bakić Žića bio je deo kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu, a koja je razbijena u septembru 2023. godine, a Živko Bakić tada je označen kao vođa kriminalne grupe. Sumnjalo se da je blizak osuđivanom nako bosu Zoranu Jakšiću. Kriminalna grupa o kojoj se radi je balkanski kartel, kom se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu.

Sam Živko Bakić Žića našao se kod Sopota jer je bio u kućnom pritvoru sa nanogvicom i u trenutku ubistva je bio u dozvoljenoj šetnji.

Žića je igrao za klubove poput FK Zemun i FK Zeta početkom devedesetih godina. Mediji su izveštavali i da je igrao u mlađim kategorijama FK Crvena zvezda.

Bakić je, posle fudbalske karijere i tragične smrti brata početkom dvehiljaditih, počeo da živi u inostranstvu, a najviše vremena proveo je u Španiji. Jedno vreme živeo je i na Ibici.

Brat mu je poginuo kad je imao samo 18 godina u saobraćajnoj nesreći u Beogradu, i ta smrt ga je mnogo pogodila. On je jedan period svog života bio posvetio istražujući smrt brata. Unajmio je bio i privatnog detektiva, jer je smatrao da njegov brat nije nastradao u "običnoj" saobraćajnoj nesreći. Bakićje , posle tog tragičnog događaja koji je obeležio njegov život napustio fudbal i počeo da živi na Ibici, gde je, prema rečima njegovog advokata iz Španije koji je ranije govorio za tamošnje medije, razvio biznis prodaje i izdavanja nekretnina turstima.

Živko bakić Žića navodno je svojevremeno bio u zatvoru, i to dve godine zbog narkotika. Navodilo se da ga je španska policija uhapsila 2014. godine sa grupom muškaraca zbog trgovine drogom, iako je njegova odbrana tada objašnjavala da on ima boravišnu dozvolu i legalan biznis, odnosno da se bavio izdavanjem smeštaja.

Život na visokoj nozi

Podsetimo, nakon hapšenja pripadnika kriminalne grupe, pretresi su vršeni na više lokacija u Beogradu i Pančevu. Zaplenjena su skupocena vozila - "mercedes", "audi", "BMW"... Oduzeti su i skupoceni satovi marke "roleks", "audemars piguet", kao i nakit.

Okrivljeni su, po svemu sudeći, živeli na visokoj nozi, a kako se vidi na snimcima hapšenja, jedan pretres obavljen je u luksuznoj vili sa bazenom. U sklopu finansijske istrage protiv osumnjičenih blokiran je veliki broj bankovnih računa i nekretnina.

Podsetimo, osumnjičenima se stavlja na teret da su tokom 2020. i 2021. godine na području Južne Amerike, Zapadne Evrope, Republike Grčke i Republike Srbije formirali organizovanu kriminalnu grupu sa ciljem kupovine i prebacivanjem velike količine opojne droge kokain putem prekookanskih brodova iz Južne Amerike na teritoriju Zapadne Evrope i Republike Srbije radi stavljanja u promet i sticanja velike protivpravne imovinske koristi te da je u označenom vremenskom periodu ova organizovana kriminalna grupa kupila, prenela i radi prodaje držala 324 kilograma opojne droge kokain, iz Ekvadora do luke u Solunu u Grčkoj gde je navedena opojna droga oduzeta od strane grčke policije.

Navodno, pomenuta grupa bliska je osuđivanom narko-bosu Zoranu Jakšić, vođi klana "Amerika". Jakšić je godinama bio u zatvoru u Peruu, gde je ubijen prošle godine.

Jakšić je 2021. pravosnažno osuđen na 25 godina zatvora u Peruu zbog šverca 800 kilograma kokaina. Policija ga je uhvatila na delu, dok je ugovarao kupovinu „dve, tri tone“ kokaina koji bi poslao u Evropu. U bezbednosnim krugovima označen je ključnim čovekom u distribuciji kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

