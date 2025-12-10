TRAGEDIJA! Čuveni pevač IZBODEN DO SMRTI, njegov sin glavni osumnjičeni!

Njegovo telo pronađeno je u kući gde je godinama živeo.

Poznati operski pevač Džubilant Sajks smrtno je izboden u svom domu u Kaliforniji. Glavni osumnjičeni je njegov sin.

Gremi nominovani operski pevač Džubilant Sajks tragično je nastradao nakon što je izboden u svom domu u Kaliforniji, a policija je zbog sumnje na ubistvo uhapsila njegovog sina.

Policija je saopštila da su službenici u ponedeljak oko 21.20 primili poziv hitne pomoći o napadu koji je u toku u jednoj kući u Santa Moniki.

Kada su stigli, pronašli su 71-godišnjeg Sajksa u njegovom domu sa „kritičnim povredama koje odgovaraju ubodu nožem“. Hitna pomoć ga je proglasila mrtvim na licu mesta.

Policija navodi da je njegov sin, 31-godišnji Mikah Sajks, zatečen u kući i uhapšen bez otpora. Zadržan je pod sumnjom za ubistvo, a slučaj će biti prosleđen Kancelariji okružnog tužioca Los Anđelesa radi razmatranja optužnice.

Iz doma je izuzet i dokazni predmet za koji se veruje da je korišćen kao oružje, a istražioci smatraju da je napad izolovan i da se radi o porodičnom nasilju.

