PRONAĐENO ŽENSKO TELO KOD ZAJEČARA! Meštani otkrili detalje: Nestala je dan ranije...

Telo starije ženske osobe pronađeno je u potoku, pored puta u blizini Zaječara.

U selu Planinica, 15-tak kilometara od Zaječara, meštani su sa puta u potoku primetili telo žene.

- Prišli smo i videli da je u pitanju starija ženska osoba. Odmah smo pozvali vatrogasce, policiju i hitnu službu - kažu meštani.

Na lisu mesta su odmah izašli nadležni, ali su samo mogli da konstatuju smrt.

- To je starija dementna žena čiji je nestanak prijavljen dan ranije. Njeno telo su izvukla četiri vatrogasca - kažu nadležni.

Prema nezvaničnim, nema naznaka nasilne smrti ali je naložena obdukcija.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

Autor: D.Bošković