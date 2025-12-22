Lovci u voćnjaku zatekli jeziv prizor: U Grockoj pronađeno telo nestale Radmile

U nedelju popodne, u voćnjaku u naselju Zaklopača kod Grocke, pronađeno je telo starije ženske osobe.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o Radmili V. (79), čiji je nestanak porodica prijavila policiji pre više od mesec dana.
Telo su, prema saznanjima, pronašli lovci koji su tuda prolazili i odmah obavestili policiju. Na lice mesta izašle su policijske ekipe koje su obavile uviđaj.
Podsećamo, porodica nesrećne žene prijavila je njen nestanak početkom novembra. Od tada se za njom tragalo, a apel za pomoć u potrazi deljen je i putem društvenih mreža. Nažalost, potraga je dobila tragičan epilog u ataru sela Zaklopača.
Naložena obdukcija
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, telo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.
Obdukcija će utvrditi tačan uzrok smrti, kao i zvaničnu potvrdu identiteta.
