Telo nepoznate osobe pronađeno u šumi: Jeziv prizor kod puta za Malu Ivanču

Telo za sada nepoznate osobe pronađeno je u šumi kod puta za Malu Ivanču, piše Telegraf.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, telo je očeno u šumi preko puta broja 65u Ulici put za Malu Ivanču u Ripnju. Odmah su alarmirane nadležne službe.

Na lice mesta pristigla je Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt, kao i policija.



Za sada nije poznat pol, niti identitet osobe koja je pronađena, a takođe se ne zna da li je reč o prirodnoj smrti, nesrećnom slučaju ili je u pitanju krivično delo.

Autor: D.Bošković