AKTUELNO

Hronika

Telo nepoznate osobe pronađeno u šumi: Jeziv prizor kod puta za Malu Ivanču

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Telo za sada nepoznate osobe pronađeno je u šumi kod puta za Malu Ivanču, piše Telegraf.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, telo je očeno u šumi preko puta broja 65u Ulici put za Malu Ivanču u Ripnju. Odmah su alarmirane nadležne službe.

Na lice mesta pristigla je Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt, kao i policija.


Za sada nije poznat pol, niti identitet osobe koja je pronađena, a takođe se ne zna da li je reč o prirodnoj smrti, nesrećnom slučaju ili je u pitanju krivično delo.

Autor: D.Bošković

#Telo

#mala ivanca

#nepoznata osoba

POVEZANE VESTI

Hronika

PRONAĐENO TELO U KANALU PORED PUTA! Jeziv prizor kod Kraljeva, policija na terenu

Hronika

UŽAS U NOVOM SADU - Telo nepoznate osobe pronađeno na obali Dunava

Hronika

Horor kod Perleza: Lovci pronašli telo, identitet nije otkriven

Hronika

Užas kod Titela: U Dunavu pronađeno telo nepoznate osobe u fazi raspadanja

Hronika

Lovci u voćnjaku zatekli jeziv prizor: U Grockoj pronađeno telo nestale Radmile

Hronika

TELO PRONAĐENO U SAVI: Horor kod Rume, ribari zatekli jeziv prizor