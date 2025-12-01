Jataci Radoja Zvicera 'pali' u Brazilu: Razbijena narko šema 'kavčana'

Akcija ''Operacija Balkan'' pokrenuta je 26. novembra u Brazilu, a usmerena je na razbijanje lanca krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu preko brazilskih luka.

Ova akcija je fokusirana na ''kavački klan'' i njegovu kriminalnu mrežu koja je rasprostranjena po celom svetu. Istraga je utvrdila da je klan na čijem čelu je Radoje Zvicer, imao stalnu i direktnu vezu sa ogrankom u Paragvaju, koji je korišćen kao operativni centar.

Ogranak je povezivao kriminalnu grupu iz Crne Gore sa "izvorima kokaina" u andskim zemljama. Bio je zadužen za skladištenje, pakovanje i prikrivanje kokaina, kao i slanje pošiljki, a samo se ovaj ogranak sumnjiči za slanje više od 12 tona kokaina u Evropi.

U akciji "Operacija Balkan" učestvovali su Evropol, Paragvajska nacionalna služba za borbu protiv droge (SENAD) i holandska nacionalna policija. Akcija je sprovedena istovremeno u tri zemlje: Holandiji, Brazilu i Paragvaju.

Pretersi

Izvršeno je ukupno 14 pretresa i uhapšeno je četiri osobe, dok su za četiri osobe izdate crvene Interpolove poternice.

- U Douradosu (Brazil) izvršeno je 5 pretresa i jedna osoba je uhapšena

- U Ponta Pori (Brazil) izvršeno je 6 pretresa

- U Porrto Velhu (Brazil) izvršen je jedan pretres i jedna osoba je uhapšena

- U Ibu Jau (Paragvaj) izvršen je jedan pretres i jedna osoba je uhapšena

- U Amsterdamu (Holandija) izvršen je jedan pretres i jedna osoba je uhapšena



Zaplena u vrednosti od oko 52,6 miliona evra

Brazilski sud je naložio da tužilaštvu i policiji da blokiraju finansijska sredstva i da zaplene imovinu od osumnjičenih, fiktivnih vlasnika imovine i firmi za koje se sumnja da su korišćene za pranje novca.

Ukupno je zaplenjeno 27 luksuznih automobila i 43 nekretnine.

Imovina je procenjena na oko 300 miliona reala, što je približno oko 52,6 miliona evra, prenosi Blic.

