OBRENOVAC POD OPSADOM POLICIJE: U toku je hapšenje više osoba, pronađena veća količina oružja

U Obrenovcu je jutros pokrenuta opsežna policijska akcija usmerena na suzbijanje organizovanog kriminala.

Akciju sprovode pripadnici policije iz Obrenovca, Interventni timovi i Policijska brigada.

U fokusu su, nezvanično, migranti koji su učestvovali u nizu krivičnih dela.

Nezvanično, tokom pretresa na lokacijama povezanim sa osumnjičenima pronađena je i velika količina oružja, što ukazuje na ozbiljnost kriminalne grupe.

Policija intenzivno radi na privođenju osumnjičenih i prikupljanju dokaznog materijala.

O akciji je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: S.M.