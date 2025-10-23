'SUD MI NIJE ODREĐIVAO SA KIM ĆU DA SEDIM I PIJEM KAFU' Vasa terete da je sa Zvicerom i Kašćelanom švercovao 2,5 tone kokaina: Američka DEA mi nudila saradnju

Vaso Ulić (66) koji je optužen da je sa odbeglim Radojem Zvicerom i pritvorenim Slobodanom Kašćelanom organizovao kriminalnu grupu kojoj se na teret stavlja šverc skoro 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju negirao je krivicu na današnjem ročistu u sudu.

"Nisam kriv. Nikada nisam organizovao kriminalnu grupu, pa nemam šta da kažem o ovoj optužnici. Ne znam ništa ni o prepiskama sa Skaja i Anoma" rekao je danas Vaso Ulić iznoseći odbranu od optužbi da je sa Zvicerom i Kašćelanom organizovao kriminalnu grupu koja je švercovala skoro 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.

Na dan hapšenja, 17. jula prošle godine, u sedištu Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), u takozvanoj "Limenci" u Podgorici, kazao je danas Ulić, saradnju mu je nudila Uprava za suzbijanje narkotika Sjedinjenih Američkih Država – DEA i Federalna policija Australije.

"Naši inspektori me ništa nisu pitali kad sam priveden u SPO. Nakon sat su mi rekli da me čeka DEA i predstavnik australijske policije. Bili su u kancelariji Šukovića (Predraga, načelnika SPO, prim. a). Poveli su me tamo. Predstavnici DEA i policije Australije su mi rekli: 'Uliću, nas ovaj slučaj ne interesuje. Ako ćete sa nama da sarađujete za druge stvari, za pola sata ideš sa nama i sa ovim predmetom nećeš imati ništa'. Odbio sam. Nema nikakve potrebe da im ja budem svedok…", ispričao je Ulić.

On se nije osvrtao na detalje optužnice specijalne tužiteljke Sanje Jovićević.

Pred sudskim većem sudije Nade Rabrenović ispričao je da je Crnu Goru napustio 1972, kada je imao 12 godina i da je veći deo života proveo u Australiji gde je zasnovao porodicu.

"Nisam počinio nijedno krivično delo u Crnoj Gori. Živeo sam slobodno, bez ikakvog obezbeđenja… Sud mi nije određivao sa kim ću da sedim i pijem kafu“, rekao je Ulić, optužen, pored ostalog, da je sa Zvicerom ugovarao švercerske poslove.

Iznošenju Ulićeve odbrane prethodio je predlog advokata iz redova odbrane da se suđenje snima, a potom i sudsko rešenje kojim se taj zahtev odbija.

Optuženi Damir Mandić je prokomentarisao da ih treba odmah osuditi nakon što je sudija Rabrenović saopštila tu odluku.

"Neka nas osude odmah", kazao je Mandić, što je podržao jedan od njegovih navodnih šefova u kriminalnoj organizaciji, Slobodan Kašćelan.

Advokati su zahtevali snimanje jer su, kako su obrazložili, imali loša iskustva sa zapisnicima.

"Da ne bismo dolazili u situaciju da utvrđujemo šta se reklo, a šta nije. Osim toga, postupak će ići brže", rekao je jedan od advokata odbrane Dragoljub Đukanović.

Suđenje će biti nastavljeno 3. novembra.

Akcija "General" trajala mesecima

Za organizovanje kriminalne grupe početkom 2020. godine, saopšteno je ranije iz tužilaštva, osumnjičeni su Ulić, Zvicer i Kašćelan.

"Pripadnici te kriminalne organizacije su postali ostali okrivljeni, i za sada, neidentifikovane osobe, sa ciljem krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, plovilima, u količini od 1.570 kilograma krajem oktobra 2020. godine, što su sprečili organi otkrivanja Kolumbije, i u količini od 903 kilograma, u junu 2021. godine, što su sprečeni organi otkrivanja Australije", saopšteno je iz SDT-a.

Akcija "General", naveli su tada, sprovedena je u višemesečnoj kontinuiranoj saradnji i kroz međusobnu razmenu informacija sa Evropolom, Federalnim istražnim biroom – FBI, američkom upravom DEA i australijskom federalnom policijom – AFP.

