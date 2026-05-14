NESTAO PRIPADNIK KEKINE GRUPE! Baja bio na meti plaćenih ubica u januaru na Senjaku, prijavljen nestanak još jednog muškarca iz krimi-sredine!

Aleksandar Nešković zvani Baja, navodni pripadnik “Kekinog kriminalnog klana” nestao je u pre dve večeri u Beogradu.

Nestanak je zvanično prijavila njegova supruga. Nešković je poslednji put vidjen u poznatom beogradskom restoranu u utorak oko 21 čas.

Policija intezivno radi na utvrdjivanju svih okolnosti misterioznog nestanka.

Prema operativnim saznanjima sluzbi bezbednosti, jedan od pravaca istrage ukazuje da je covek namamljen u restoran, da bi bio ubijen.

Intezivna potraga je u toku, proveravaju se sve opcije u cilju pronalaska čoveka i rasvetljavanja njegovog nestanka.

Autor: A.A.