NESTAO PRIPADNIK KEKINE GRUPE! Baja bio na meti plaćenih ubica u januaru na Senjaku, prijavljen nestanak još jednog muškarca iz krimi-sredine!

Aleksandar Nešković zvani Baja, navodni pripadnik “Kekinog kriminalnog klana” nestao je u pre dve večeri u Beogradu.
Nestanak je zvanično prijavila njegova supruga. Nešković je poslednji put vidjen u poznatom beogradskom restoranu u utorak oko 21 čas.
Policija intezivno radi na utvrdjivanju svih okolnosti misterioznog nestanka.
Prema operativnim saznanjima sluzbi bezbednosti, jedan od pravaca istrage ukazuje da je covek namamljen u restoran, da bi bio ubijen.
Intezivna potraga je u toku, proveravaju se sve opcije u cilju pronalaska čoveka i rasvetljavanja njegovog nestanka.
Autor: A.A.