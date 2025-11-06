BELIVUK SE OGLASIO IZ ZATVORA, A EVO I KAKO: Vođa klana i njegovi saradnici poslali poruku pripadniku vračarske krimi-grupe!

Luki Ceroviću, optuženom da je pripadnik vračarskog klana, pre nekoliko dana preminula je mama

Pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem kao i jedno silovanje mladića u prostorijama koje su koristili na stadionu FK Partizan, oglasili su se iz zatvorapovodom smrti Mire Cerović, majke Luke Cerovića, koji je označen kao pripadnik vračarskog klana, na čijem je čelu Nikola Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara.

Pripadnici Belivukovog klana su zajedno sa ostalim pripadnicima svoje grupe uputili čitulju preminuloj ženi, koja je objavljena u beogradskim dnevnim novinama.

Mira Cerović preminula je 30. oktobra, a u čitulji koju potpisuju Belivuk, Miljković i članovi njihove kriminalne grupe navode da izražavaju saučešće svom prijatelju Luki i njegovom bratu Andreju. U potpisu stoje imena više pripadnika grupe, a većina njih se nalazi u pritvoru zbog najtežih krivičnih dela.

- Saučešće sinovima Luki i Andreju i poslednji pozdrav Miri Cerović - stoji u čitulji koju potpisuju Velja, Mare, Teša, Buda, Buđa, Šone, Đurić, Fila, Stajić, Šejić, Grek, Seki, Gagi, Struja, Lazarević i Malović.

Ova objava izazvala je veliku pažnju javnosti, jer predstavlja retku priliku da se vođe zloglasne grupe, poznate po brutalnim zločinima, zbog kojih im se sudi pred Specijalnim sudom, oglase iz pritvorskih zidina. Belivuk i Miljković, podsetimo, nalaze se u zatvoru od februara 2021. godine, kada je razbijen njihov klan koji se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, ali i silovanje mladića.

Inače, prethodnih dana čitulje Miri Cerović dali su i brojni pripadnici vračarskog klana, a to je učinio i njihov vođa Nikola Vušović koji se nalazi u zatvoru u Nemačkoj

Inače, Belivukov klan i klan Džonija sa Vračara usko su sarađivali i kako smo ranije pisali, bili su u korektnim odnosima, čak su u jednom momentu imali i iste mete. Podsetimo, oba klana bila su za petama Aleksandru Šarcu koji je više puta bio na nišanu, kada je klan Veljka Belivukao planirao njegovu likvidaciju u danu kada su izvršili čak četiri zločina, da bi tri dana kasnije Šarca ubio pripadnik "vračaraca".

Podsetimo, Šarac je ubijen 17. oktobra 2020. godine u popodnevnim časovima u garaži TC “Ušće” u Beogradu! U njega je tada, prema optužnici, pucao Lazar Ilić (27) iz Kraljeva, navodno pripadnik ozloglašenog vračarskog klana čiji je vođa Nikola Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara, čiji je pripadnik, prema optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, i Luka Cerović.

Inače, na prethodnom suđenju "vračarskom klanu" optuženi Luka Cerović je izjavio da mu je umrla majka kada je tražio od suda da ga pusti na sahranu koja će biti održana u petak 7. novembra na Novom groblju.

- Imam molbu za vas, znam da ste u sredu doneli odluku, kakva je takva je, juče me je zadesila tragedija, majka mi je preminula. Ja vas molim da mi ukinete pritvor ili zamenite kućnim pritvorom da idem na sahranu majci, ja nemam oca. Čak i da vi odobrite da idem na sahranu, ne bi me vodili jer to ne praktikuju. Ako treba sam ću da se vratim u pritvor posle sahrane, molim vas da mi dozvolite da sahranim majku kako dolikuje - rekao je tada okrivljeni Luka Cerović.

Sudija je istakla da će sigurno da bude pušten na sahranu ukoliko su ispunjeni bezbednosni uslovi, na šta je odgovorio da zna kako funkcioniše u praksi i rekao da ne može da "propusti sahranu majke jer je ona za sve u životu bila tu za njega".

Tužilac je istakao da je u ovom postupku bilo sličnih procesnih situacija i da to nije razlog da mu se ispuni drugi zahtev da pritvor zameni blažom merom.

