Da li se na Đurđevdan posti ili ne? Teolog Đurđević razjasnio dilemu vernika - evo šta kaže SPC

Pravoslavni vernici 6. maja proslavljaju Đurđevdan, slavu posvećenu Svetom Georgiju, odnosno Svetom Đorđu. Svake godine postavlja se pitanje da li se na Đurđevdan posti ili ne?

Odgovor na to pitanje dao je teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević.

- Đurđevdan ove godine pada u sredu i posti se, bez obzira što je Prepolovljenje. Iako je Prepolovljenje, Đurđevdan se posti, nigde ne piše u Tipiku da je nedelja prepolovljenja trapava sedmica. Znači, svi svečari treba da pripreme posnu trpezu - naveo je Đurđević.

Treba da poštujemo pravila crkve

Pošto Prepolovljenje pada u sredu, praksa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je da se posti, bez obzira što neke druge pomesne crkve ne poste.

- Ono što je bitno jeste da mi ne uvodimo neka svoja pravila, već da slušamo Majku Crkvu i šta nam crkva propoveda. Zamislite samo kakvo bi rasulo bilo da svako radi onako kako želi. Već smo dovoljno rasuti, ajde da se saberemo - naveo je on na svom Instagram profilu i dodao:

- Treba da poštujemo pravila crkve. Postimo onda kada je post, mrsimo onda kada je mrs. To je prosto i jednostavno. Ako bude nekih izmena ili promena, crkva će se oglasiti, i vi ćete sigurno to saznati, ako nigde drugde, bar na ovom profilu.

