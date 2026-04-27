AKTUELNO

Društvo

ĐURĐEVDAN PADA U SREDU! Važno upozorenje za sve koji slave: Evo da li trpeza MORA biti posna ili mrsna – pravilo je JASNO!

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: RINA ||

Jedna od najvećih srpskih slava, Sveti Georgije – Đurđevdan, ove 2026. godine obeležava se u sredu, 6. maja. S obzirom na to da ovaj veliki praznik pada usred nedelje, među vernicima se javila dilema: šta pripremiti za goste?

STROGO PRAVILO POSTA

Srpska pravoslavna crkva je jasna – kako pravoslavni kanoni nalažu obavezan post sredom i petkom, krsne slave koje padaju u ove dane moraju se obeležavati u skladu sa tim.

To znači da će ovogodišnji Đurđevdan biti POSAN. Domaćini bi na trpezu trebalo da iznesu:

- Ribu i morske plodove

- Jela pripremljena na ulju

- Vino

VAŽNO: Iznošenje mrsne hrane (pečenja, prerađevina od mesa, mlečnih proizvoda) na dan slave koja pada u posni dan smatra se velikim grehom i nepoštovanjem svetitelja.

POSTOJI LI IZUZETAK?

Crkva podseća da se post na dan slave ukida samo u jednom slučaju – ako praznik padne u Svetlu nedelju (prva nedelja nakon Vaskrsa). S obzirom na to da Đurđevdan 2026. godine nije u tom periodu, ovo pravilo se ne primenjuje i trpeza ostaje posna.

DUHOVNI SMISAO SLAVE

Sveštenici podsećaju da slava nije samo bogata trpeza i gozba. Suština svakog domaćina koji slavi zaštitnika svog doma treba da bude u:

- Slavskom kolaču

- Koljivu (žitu)

- Sveći i molitvi

Za one koji planiraju višednevno slavlje, postoji rešenje – već narednog dana, u četvrtak 7. maja, gostima se može poslužiti mrsna hrana, ali sam dan Svetog Georgija mora biti u duhu posta.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Društvo

Da li je Đurđevdan ove godine posna ili mrsna slava? Evo kako treba da izgleda trpeza, pazite da se ne ogrešite

Extra

Da li se Đurđevdan ove godine slavi mrsno ili posno? Rešena dilema, jedan detalj menja trpezu

Društvo

ŠTA KAŽE CRKVA: Da li je greh ako se Sveti Nikola slavi mrsno?

Extra

Da li je Đurđevdan ove godine posna ili mrsna slava? Evo kako treba da izgleda trpeza, pazite da se ne ogrešite

Extra

DA LI STE ZNALI? Jedan poklon nikako ne treba da nosite domaćinima koji slave Svetog Nikolu! Ima jaku simboliku, a mnogi se ogreše

Društvo

SUTRA SLAVIMO ĐURĐEVDAN: Da bi privukli sreću i bogatstvo večeras morate uraditi OVO! To je samo jedan od običaja koje valja ispoštovati