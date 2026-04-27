ĐURĐEVDAN PADA U SREDU! Važno upozorenje za sve koji slave: Evo da li trpeza MORA biti posna ili mrsna – pravilo je JASNO!

Jedna od najvećih srpskih slava, Sveti Georgije – Đurđevdan, ove 2026. godine obeležava se u sredu, 6. maja. S obzirom na to da ovaj veliki praznik pada usred nedelje, među vernicima se javila dilema: šta pripremiti za goste?

STROGO PRAVILO POSTA

Srpska pravoslavna crkva je jasna – kako pravoslavni kanoni nalažu obavezan post sredom i petkom, krsne slave koje padaju u ove dane moraju se obeležavati u skladu sa tim.

To znači da će ovogodišnji Đurđevdan biti POSAN. Domaćini bi na trpezu trebalo da iznesu:

- Ribu i morske plodove

- Jela pripremljena na ulju

- Vino

VAŽNO: Iznošenje mrsne hrane (pečenja, prerađevina od mesa, mlečnih proizvoda) na dan slave koja pada u posni dan smatra se velikim grehom i nepoštovanjem svetitelja.

POSTOJI LI IZUZETAK?

Crkva podseća da se post na dan slave ukida samo u jednom slučaju – ako praznik padne u Svetlu nedelju (prva nedelja nakon Vaskrsa). S obzirom na to da Đurđevdan 2026. godine nije u tom periodu, ovo pravilo se ne primenjuje i trpeza ostaje posna.

DUHOVNI SMISAO SLAVE

Sveštenici podsećaju da slava nije samo bogata trpeza i gozba. Suština svakog domaćina koji slavi zaštitnika svog doma treba da bude u:

- Slavskom kolaču

- Koljivu (žitu)

- Sveći i molitvi

Za one koji planiraju višednevno slavlje, postoji rešenje – već narednog dana, u četvrtak 7. maja, gostima se može poslužiti mrsna hrana, ali sam dan Svetog Georgija mora biti u duhu posta.

Autor: D.S.