ĐURĐEVDAN PADA U SREDU! Važno upozorenje za sve koji slave: Evo da li trpeza MORA biti posna ili mrsna – pravilo je JASNO!

Jedna od najvećih srpskih slava, Sveti Georgije – Đurđevdan, ove 2026. godine obeležava se u sredu, 6. maja. S obzirom na to da ovaj veliki praznik pada usred nedelje, među vernicima se javila dilema: šta pripremiti za goste?
STROGO PRAVILO POSTA
Srpska pravoslavna crkva je jasna – kako pravoslavni kanoni nalažu obavezan post sredom i petkom, krsne slave koje padaju u ove dane moraju se obeležavati u skladu sa tim.
To znači da će ovogodišnji Đurđevdan biti POSAN. Domaćini bi na trpezu trebalo da iznesu:
- Ribu i morske plodove
- Jela pripremljena na ulju
- Vino
VAŽNO: Iznošenje mrsne hrane (pečenja, prerađevina od mesa, mlečnih proizvoda) na dan slave koja pada u posni dan smatra se velikim grehom i nepoštovanjem svetitelja.
POSTOJI LI IZUZETAK?
Crkva podseća da se post na dan slave ukida samo u jednom slučaju – ako praznik padne u Svetlu nedelju (prva nedelja nakon Vaskrsa). S obzirom na to da Đurđevdan 2026. godine nije u tom periodu, ovo pravilo se ne primenjuje i trpeza ostaje posna.
DUHOVNI SMISAO SLAVE
Sveštenici podsećaju da slava nije samo bogata trpeza i gozba. Suština svakog domaćina koji slavi zaštitnika svog doma treba da bude u:
- Slavskom kolaču
- Koljivu (žitu)
- Sveći i molitvi
Za one koji planiraju višednevno slavlje, postoji rešenje – već narednog dana, u četvrtak 7. maja, gostima se može poslužiti mrsna hrana, ali sam dan Svetog Georgija mora biti u duhu posta.
Autor: D.S.